Las agendas de Julio Martínez apuntan al papel de Zapatero en la repatriación de Edmundo González y la liberación de presos políticos de Venezuela

Entre líneas En una de las anotaciones que se observan en las agendas que la Policía requisó durante el registro del domicilio del empresario se pueden leer frases como: "Z había ofrecido algunas cosas que no había cumplido".

El sumario del caso Plus Ultra revela las agendas incautadas del empresario Julio Martínez, cercano a José Luis Rodríguez Zapatero. Estos documentos sugieren que Martínez no era solo un empresario, sino que participaba en decisiones de alto nivel, como la liberación de presos en Venezuela y la repatriación de Edmundo González, con vínculos a la oposición venezolana. La UDEF plantea que Martínez actuaba como intermediario para Zapatero, facilitando pagos a terceros beneficiados por sus gestiones, como el rescate de Plus Ultra. Las agendas contienen anotaciones sobre reformas en Venezuela y menciones a figuras políticas y empresas estatales.

El sumario del caso Plus Ultra recoge las agendas incautadas durante el registro del domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, documentos que podrían probar que la figura de 'Julito' iba más allá que la de un mero empresario y que llegó a cerrar "acuerdos y decisiones del mal alto nivel", según se detalla en uno de los documentos del sumario.

Los agentes de la UDEF que han analizado el contenido de esas agendas llegan a varias conclusiones. La primera es la "posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público" en Venezuela como son la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en la repatriación de Edmundo González, hallándose "numerosas anotaciones respecto de la oposición al gobierno de Venezuela".

En esa línea, los investigadores proponen una "hipótesis de trabajo" que apunta a una red de influencia que "trasciende de lo meramente empresarial" para Martínez, quien sería la persona que "figura formalmente de manera sistemática en los contratos, acuerdos y relaciones mercantiles, siendo la figura que permitiría desvincular al actor principal de dichas operaciones".

Para la UDEF, la capacidad de Martínez de acceder a las más altas esferas de la política venezolana "excedería la capacidad de un empresario corriente", pero sus agendas muestran su vinculación en "asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil".

Los investigadores concluyen que Martínez no era la persona que tendría esa capacidad de acceder a personas de la más alta responsabilidad política, un papel que "correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero", mientras que el empresario "actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra".

¿Qué dicen las agendas de Martínez?

En los análisis policiales de las agendas de Martínez se recogen elementos que apuntan a esa presunta vinculación con asuntos de la política venezolana. La primera de las anotaciones dice: "La gente quiere paz. Comunidad internacional, frío. USA, muy duro". Después vemos una página con el encabezado "Maduro", seguido de una propuesta de reforma integral estatal denominada "Plan 2", que incluye una propuesta de reforma constitucional, con una amnistía, un plazo de reforma de un año y elecciones.

En otras páginas los investigadores creen que Martínez habla de un día en el que se producen "numerosas detenciones en Venezuela" y enumera a personas que se encuentran en prisión por asuntos políticos, como Enrique Márquez, Leocenis, Rocío San Miguel o Alberto Adrián Rodríguez. "Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza", añade en una nota posterior.

En una página recoge que hay un "mensaje transmitido", con las iniciales "DC" y una anotación que se atribuye a María Corina Machado, cuando Martínez escribe: "Consulta con un equipo en Venezuela - MCM". Más adelante, el empresario escribe "El 1 quiere la visita? A solas", una cita que no se atribuye a nadie en concreto. Más adelante, Martínez pide "incluir (a) los 2 del CNI" y pide "que EG se venga", siglas que corresponderían a Edmundo González.

Esa referencia al CNI también refererise a los dos españoles detenidos en Venezuela a los que se acusó de ser agentes del CNI en 2024, un extremo que no se recoge en el informe policial.

En otra agenda requisada, Martínez llega a escribir "Z había ofrecido algunas cosas que no había cumplido", sin especificar a qué se refiere. También se mencionan a altos cargos del gobierno venezolano y a empresas estatales "directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son carbón, GAS, petróleo, oro o níquel", como son CVM (Corporación Venezolana de Minería), PDVSA (Petróleos de Venezuela), CVG (Corporación Venezolana de Guayana).

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