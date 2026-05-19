Qué es el GOIT de la Policía Nacional, el órgano que se encarga de los registros en la oficina de Zapatero

El expresidente Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'. El GOIT de la Policía Nacional se encarga de los registros.

En el marco de la causa que investiga el rescate público de la compañía aérea Plus Ultra, que tuvo lugar después de la pandemia, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado y está siendo investigado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según han señalado fuentes jurídicas a laSexta. A lo largo de la mañana del martes, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional ha comenzado los registros tanto en la oficina del socialista como en las de tres mercantiles, entre ellas la empresa de las hijas del expresidente.

Los registros, según fuentes de la investigación, se están llevando a cabo en el despacho de Zapatero, ubicado en la calle Ferraz (Madrid), así como en las empresas Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva, dedicada a la planificación tecnológica, y What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente. ¿Pero quién está detrás de estos registros?

El GOIT es un grupo operativo de la Policía Nacional integrado por "agentes con una alta preparación profesional y técnica", con cualificación especial en "mecánica pluridisciplinar". Se trata de una unidad policial que trabaja en diferentes campos relacionados con la seguridad, en particular en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y los grupos criminales organizados, convirtiéndola en una de las mejor valoradas de los países desarrollados.

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional está integrado por agentes titulados en ingeniería, electrónica, delineación, electricidad o mecánica, con una amplia experiencia profesional, según la información que ofrece el Ministerio del Interior. El GOIT está, además, dotado de una serie de recursos que le facilitan su desplazamiento y la intervención inmediata "en cualquier parte del territorio nacional".

Este grupo está especializado en la búsqueda, desmantelamiento y apertura, técnica o agresiva, de habitáculos susceptibles de "albergar en su interior personas, objetos o drogas", con tecnología a su disposición capaz de "actuar en condiciones extremas de luminosidad, cortar o fundir cualquier tipo de material, levantar pesos por encima de las 50 toneladas o detectar la presencia de gases nocivos, entre otras habilidades técnicas".

Cada uno de los agentes del GOIT disponen de titulación de especialistas en automoción y tienen "conocimientos generales sobre mecánica del automóvil, electricidad, manejo de herramientas de corte y mecanizado, soldadura, pintura, dibujo técnico, aplicación de vinilo y láminas de seguridad".

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