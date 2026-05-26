El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para una "audiencia previa" al juicio y le advierte de que si no acude podrá ser "conducida por la fuerza pública"

Los detalles El juez Peinado ha citado el próximo 9 de junio a la mujer del presidente del Gobierno para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés a una vista preliminar en el juicio por sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid. La cita es el 9 de junio a las 11:00 horas, y se advierte que deberán comparecer personalmente, bajo riesgo de ser llevados por la fuerza pública. El juez considera juzgar a Gómez con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción. La investigación se centra en la posible utilización de su posición como esposa del presidente para favorecer contratos públicos y en su gestión en la Universidad Complutense, así como en el posible uso indebido de recursos públicos relacionado con su asesora, Cristina Álvarez. La Fiscalía ha solicitado el archivo del caso.

El juez Juan Carlos Peinado convoca a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés a una vista preliminar al juicio por sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid.

En una auto al que ha tenido acceso laSexta, Peinado les cita para el próximo 9 de junio a las 11:00 horas y les advierte de que "deberán comparecer personalmente los tres acusados", bajo amenaza de que si no lo hacen podrán ser "conducidos por la fuerza pública".

Exactamente, el juez instructor acuerda que "dichos acusados comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada judicialmente desde abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato vinculado a la ultraderecha Manos Limpias. La Fiscalía ha solicitado repetidamente el archivo de este caso. El juez Juan Carlos Peinado indaga si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que encajaría en delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, la investigación se ha ampliado a su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en particular por la creación y registro de un software desarrollado en ese marco, por posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo.

También se investiga un delito de presunta malversación relacionado con el nombramiento y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para determinar si pudo haber un uso indebido de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.

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