El juez Ismael Moreno se abstuvo de la instrucción del caso Plus Ultra por su relación con el abogado de la aerolínea

El juez Ismael Moreno a su llegada a la Audiencia Nacional

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional expone en un auto que acudió a varias reuniones en el despacho Chevez Ruiz y en las que estaba Miguel Palomero, para pedir asesoría legal sobre un asunto familiar.

El juez Ismael Moreno se apartó del caso Plus Ultra debido a su relación con Miguel Palomero, abogado de la compañía, según un auto al que accedió laSexta. Moreno contactó a Palomero en septiembre de 2023 buscando un abogado experto para un asunto familiar sobre tierras. Sus hijos evaluaban la posibilidad de terminar un condominio de varias tierras, lo que requería asesoramiento legal. Palomero le recomendó el despacho Chevez Ruiz, donde Moreno asistió a reuniones para obtener una opinión experta, sin solicitar un dictamen formal. La causa fue asumida por el juez sustituto, José Luis Calama.

El juez Ismael Moreno se abstuvo de la instrucción del caso Plus Ultra por haber tenido relación con Miguel Palomero, el abogado de la compañía y amigo de Koldo García, según expuso en un auto al que ha tenido acceso laSexta.

En el auto, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que contactó con Palomero en septiembre de 2023 porque buscaba a un "abogado experto" para resolver un asunto de unas tierras familiares.

Según Moreno, entre junio y julio de 2023 sus hijos "estaban valorando la posibilidad de poner fin a un condominio de varias tierras pertenecientes al 50% a su madre y a la hermana de esta, para lo que disponían de los respectivos poderes".

Le solicitaron "que averiguara la identidad de algún abogado experto en la materia que pudiera prestar asesoramiento profesional acerca de las alternativas de viabilidad de extinguir dicho condominio, forma de hacerlo, repercusiones fiscales, etc", relata.

En septiembre, Moreno contactó telefónicamente con Palomero, "dada su condición de abogado, para preguntarle si conocía algún profesional experto en dicha materia, con objeto de someter a su consideración los extremos antes indicados".

El abogado le "respondió afirmativamente" y concertó una cita con el despacho profesional Chevez Ruiz, dedicado a la asesoría legal y fiscal. En octubre, el juez acudió a la reunión, en la que también estaba presente Palomero. Posteriormente, se sucedieron al menos otras dos citas en el despacho y, según expone el magistrado, "con los mismos asistentes".

"Sobre octubre del referido año, el profesional del citado despacho me transmitió verbalmente su opinión respecto a la consulta planteada, sin emitir dictamen formal al respecto porque no se interesaba, pues simplemente se pretendía obtener una opinión de persona experta en la materia", señala el juez en su auto.

Ante esta situación, la causa, que sigue residenciada en la Plaza 2 que dirige Moreno, la asumió el juez que tiene fijada su sustitución, José Luis Calama.

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