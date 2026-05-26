Décadas de censura y artistas en lucha: de la primera lista negra de McCarthy a la húngara de Orbán o la de los ayatolás en Irán

Los detalles Hace unos días, el Festival de Cannes aplaudía a uno de los directores más perseguidos por el ultraderechista húngaro. Lazlo Nemes llevaba hasta 16 años sorteando obstáculos en su carrera.

El Festival de Cannes ha aplaudido recientemente al director húngaro Lazlo Nemes, quien estuvo en la lista negra del gobierno de Viktor Orbán durante 16 años. Este tipo de persecución recuerda a la campaña anticomunista de Joseph McCarthy en EE.UU., que obligó a muchos cineastas a exiliarse o trabajar bajo seudónimos. En España, Luis Buñuel burló la censura franquista con su película 'Viridiana', mientras que en Argentina, Mercedes Sosa fue arrestada y exiliada por su música. Hoy en día, la censura persiste, como en el caso del director iraní Jafar Panahi, que sigue creando películas desde la clandestinidad.

Hace unos días, el Festival de Cannes aplaudía a uno de los directores más perseguidos por el ultraderechista húngaro, Víktor Orbán. Según cuentan, Lazlo Nemes llevaba hasta 16 años en una lista negra del gobierno de Hungría. A quien incluía en ese grupo le dificultaba trabajar ya fuera con asfixia económica, silenciándoles o ignorándoles. Ahora, con el cambio de ejecutivo, piden cambios. Estas son las claves de la vuelta de los purgados.

Hace casi 80 años se creó la primera lista negra de la historia del cine. Se trató de una campaña anticomunista impulsada por Joseph Raymond McCarthy, en cuyo marco persiguió a productores, directores o guionistas. Incluso, llegó a llamarles a declarar, ante lo que ellos se negaron. Después de ello tuvieron que abandonar el país o usar seudónimos para seguir trabajando. Es el caso del guionista de 'Vacaciones en Roma', que, si bien ganó un Oscar, no se le reconoció hasta años después.

En España, Luis Buñuel fue uno de los centenares de artistas que tuvo que exiliarse durante la dictadura franquista. Tras pasar décadas fuera del país, en 1960 consiguió un permiso para rodar en España, logrando burlar la censura para grabar 'Viridiana'. Una película con la que ganó el Festival de Cannes, y que el franquismo en España prohibió, ordenando su retirada y la destrucción de copias. De hecho, no se pudo estrenar en nuestro país hasta después de la muerte del dictador.

La dictadura en Argentina también persiguió a todos los que consideraban contrarios al régimen. Es el caso de Mercedes Sosa, quien estaba en una de esas listas negras, y en 1978, durante un concierto, fue detenida cuando cantaba 'Cuando tenga la tierra'. La arrestaron porque la acusaban de tener "antecedentes ideológicos desfavorables". Se vio forzada al exilio hasta 1982, cuando decidió desafiar a la dictadura con 13 conciertos históricos en Buenos Aires.

De aquello han pasado más de 40 años, pero es algo que sigue pasando. La censura continúa, por ejemplo, para uno de los directores más reconocidos de Irán. Se trata de Jafar Panahi, quien, a pesar de haber estado en la cárcel, sigue grabando películas desde la clandestinidad. Del blanco y negro al color, décadas de censura y de artistas luchando.

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