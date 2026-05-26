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Caso Plus Ultra

Zapatero pide aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional por la extensión del sumario

Los detalles El expresidente del Gobierno pide aplazar su declaración ante la complejidad del sumario, según avanza 'El Mundo' y ha podido confirmar laSexta. Zapatero necesita tiempo para preparar su defensa tras conocerse el sumario del caso Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pide retrasar su declaración ante la Audiencia Nacional por la extensión del sumario del caso Plus Ultra, según ha podido confirmar laSexta. Zapatero busca apuntalar su defensa junto a su abogado, Víctor Moreno Catena, debido a la gran cantidad de información que se ha conocido del sumario, de miles de páginas de extensión.

La declaración judicial de Zapatero está prevista para el próximo 2 de junio. Este lunes, el juez que instruye la causa sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra pidió el "contenido íntegro" de los correos de Zapatero y de sus hijas desde marzo de 2020, al considerar el correo electrónico del expresidente como el "principal canal de comunicación interna de la red".

Hace justo una semana conocimos la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, una jornada en la que se practicaron registros en el despacho del expresidente en la calle Ferraz y las empresas Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y Whathefav (empresa de sus hijas).

El caso Plus Ultra indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. A Zapatero se le investiga por haber aprovechado presuntamente su red de influencias para beneficiar a la organización criminal a cambio de pagos a él y a la empresa de sus hijas Whathefav que habría realizado su amigo Julio Martínez Martínez a través de su compañía, Ánalisis Relevante.

Según el sumario, la UDEF apunta directamente a la casa familiar de Zapatero como el "espacio idóneo" para "las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad" dentro de la trama. En el sumario también se recoge lo que se encontró dentro de la caja fuerte que se abrió en el despacho de Zapatero, una caja fuerte en la que había joyas, relojes, documentos, pendrives y discos duros. También requisaron los dos móviles, el de trabajo y el personal, a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente.

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