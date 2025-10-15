Última hora de Ábalos en el Supremo | El exministro llega para declarar con la duda de si el juez le enviará a prisión

Koldo ha pedido el archivo de la causa El exasesor de Ábalos, Koldo García, ha reclamado en las últimas horas al Tribunal Supremo la nulidad de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo al entender que investiga "hechos distintos a los autorizados" en el suplicatorio del Congreso referente al exministro de Transportes. Por ello, anoche pidió el archivo de la causa, a horas de la declaración del todavía diputado. Alfonso Pérez Medina Compartir en X

Ábalos sale del Congreso hacia el Supremo El exministro José Luis Ábalos ha abandonado hace unos minutos el Congreso de los Diputados, donde en estos momentos se desarrolla la sesión de control, para dirigirse al Tribunal Supremo, donde su declaración está prevista a las 10:00. La salida ha sido accidentada, porque su asistente se ha enfrentado a los periodistas, a quienes ha recriminado que le intentaran hacer preguntas. María Llapart Compartir en X

El abogado de Ábalos: "Que se la prepare solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas" Según ha contado a laSexta el abogado del que Ábalos prescindió el lunes el exministro de Transportes, José Luis Ábalos está preparando solo su declaración. El letrado no ha dudado en mostrar su enfado. No entiende que Ábalos prescindiera de su defensa y, por ello, se ha atrevido a afirmar: "Que se la prepare solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas". Unas duras declaraciones y más si se ponen en contexto. Porque el exministro de Sánchez no solo tendrá que ir al Tribunal Supremo, sino que tendrá que acudir, sí o sí, junto a Álvarez. Es decir, tras despedirle, el juez le obliga a seguir bajo el amparo del mismo letrado. Ábalos tendrá que aguantar junto a José Aníbal Álvarez al menos hasta el viernes, hasta que termine su declaración y la de su asesor en la etapa del ministerio, Koldo García, el presunto conseguidor de esta trama que conseguía comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. El abogado de Ábalos, tras su despido: "Que se la prepare solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas" Natalia Castro Compartir en X

