El PP llama a "tomar las calles" este domingo en una manifestación contra el Gobierno de Sánchez y "los corruptos"

Los detalles Alberto Núñez Feijóo asegura que el Ejecutivo "está llamando a los españoles a protestar contra los jueces" mientras que su formación insta a manifestarse contra la corrupción.

A solo un día de la manifestación convocada por el Partido Popular contra el presidente Pedro Sánchez, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a la ciudadanía a participar en una concentración cívica. La reciente entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ha sido el catalizador para esta séptima protesta del PP contra el Gobierno. Feijóo ha criticado al Ejecutivo por incitar protestas contra los jueces, mientras él llama a manifestarse contra la corrupción. La concentración, programada para el domingo a las 12:30 en el Templo de Debod, contará con la presencia de figuras destacadas del PP, como José María Aznar y Mariano Rajoy. Aunque el evento no se asocia oficialmente al partido, busca atraer a votantes de diferentes ideologías. Sin embargo, VOX ha minimizado la convocatoria, organizando una protesta simultánea en Ferraz.

A tan solo 24 horas de la manifestación del Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a la ciudadanía "a tomar las calles": "Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos".

La entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que ya han pasado su segunda noche en la prisión madrileña de Soto del Real, es el detonante de la que es ya la séptima concentración del PP contra el Ejecutivo desde que Feijoo lidera el partido.

"El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces, yo les convoco a hacerlo contra los corruptos", ha asegurado el dirigente.

"¿Mafia o democracia?"

En otras ocasiones, los 'populares' ya han convocado protestas contra la amnistía, contra los pactos con los independentistas o directamente bajo el lema "¿Mafia o democracia?".

Este último, ha sido recuperado para la jornada de este domingo, en la que se convoca a los ciudadanos a reunirse a las 12:30 horas en los alrededores del madrileño Templo de Debod.

Por su parte, José María Aznar, Mariano Rajoyy prácticamente todos los presidentes autonómicos populares han confirmado asistencia a una convocatoria que el PP ha insistido en no querer asociar al partido.

La vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra ha indicado que esta "es una concentración" a la invitan "a todos los españoles a que puedan participar". De esta manera, podrían de arrastrar a votantes de VOX e incluso a socialistas descontentos.

Así, el secretario general de la formación, Miguel Tellado, convocaba "sin siglas". Pero no han convencido a los de Santiago Abascal y es que VOX no solo resta importancia a la convocatoria poniendo el foco en la moción de censura, sino que contraprograma al PP.

Revuelta, las "juventudes del Partido", ha convocado otra protesta una hora después en Ferraz, a apenas 600 metros del Templo de Debod, escenificando una "división" que no siempre fue tal. Estos acudieron a las concentraciones que protestaban por la amnistía en Cibeles, entre otras.

"El km 0 de la corrupción, Génova 13"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera que la manifestación convocada por el PP "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13, frente a una sede pagada con dinero negro y que recoge las siglas del único partido político que en España ha sido condenado por corrupción".

La líder de los socialistas aragoneses ha reprochado a los 'populares' que nunca se manifiesten en favor de los servicios públicos ni de los derechos de los trabajadores y les ha acusado de practicar una "oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización" con la que han abandonado "valores, principios y políticas moderados para hacer suyo de arriba abajo el manual de la ultraderecha más radical".

Por ello, Alegría ha instado a los suyos a "no resignarse ni bajar los brazos" porque "son muchos los retos y el trabajo por mejorar la vida de la gente".

