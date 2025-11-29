Ábalos, a la carga contra Armengol: la acusa de despreciarle a él, al Congreso y al Supremo

Los detalles Así lo ha asegurado el exministro en un escrito que ha remitido a la Mesa del Congreso desde la prisión de Soto del Real, según adelanta 'El Mundo'.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, siguen en el punto de mira tras pasar sus dos primeras noches en la prisión madrileña de Soto del Real después de que el juez Leopoldo Puente decretara prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar riesgo de fuga "extremo". Y es que aún desde la cárcel, Ábalos sigue protagonizando escándalos. En este caso, ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por no estar defendiendo sus derechos como diputado.

Así lo ha asegurado el exministro en un escrito que ha remitido a la Mesa del Congreso desde prisión, según adelanta 'El Mundo'. En él, señala el incumplimiento del Reglamento de la Cámara Baja, que en su artículo 14.1 especifica que la presidenta debe advertir a la autoridad judicial de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado o diputada.

De esta manera, se queja de que no está reclamando al Supremo todos los autos que dicta sobre él. "Me desprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desprecia al Congreso", indicaba horas antes de entrar en las instalaciones penitenciarias. Así, Ábalos volvía a lanzar acusaciones sin pruebas.

Gómez, Otegi, Cerdán...

Una de ellas , protagonizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien supuestamente le alertó en septiembre de 2023 de la investigación sobre Koldo. A su vez, el exdirigente de Transportes abrió el melón del rescate de Air Europa, que, según él, les haría llegar hasta Begoña Gómez.

En este mismo contexto, Ábalos revelaba que la supuesta reunión del presidente, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, existió. "No tiene sentido que Santos Cerdán salga de prisión y yo entre con un papel mucho más subordinado al suyo", añadió horas antes de entrar en prisión contra el exsecretario de Organización del PSOE.

Ábalos quiere que se le escuche mientras está en prisión todavía con sus derechos y sus deberes como diputado, al menos hasta este jueves, cuando el Supremo resolverá su propio recurso.

