Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo

El exministro José Luis Ábalos ha prescindido de los servicios del que hasta ahora era su abogado, José Aníbal Álvarez. Una decisión que toma a tan solo dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo, prevista para este mismo miércoles, a la que en principio seguirá, al día siguiente, la comparecencia judicial del que fuera su asesor, Koldo García.

Así ha podido confirmarlo laSexta, si bien esta decisión está pendiente todavía de formalizarse, puesto que por el momento no ha entrado el escrito de renuncia en el Alto Tribunal, donde el juez Leopoldo Puente investiga al ex titular de Transportes por su presunta implicación en la trama de adjudicaciones de obra pública amañadas a cambio de mordidas, un caso en el que también están imputados el propio Koldo y el también exdirigente socialista Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional.

La relación entre abogado y defendido era mala, sobre todo desde que la semana pasada el abogado filtró que Ábalos se estaba planteando dimitir para retrasar la declaración en el Supremo de este miércoles. Ábalos renunció a hacerlo tras mantener una reunión con Koldo y su abogada, Leticia de la Hoz, y tenía previsto reunirse este mismo lunes con su abogado para cerrar su estrategia de defensa de cara al miércoles.

La decisión de prescindir de él llega después de que, este mismo fin de semana, él mismo negara, en declaraciones a laSexta Xplica, haberse planteado dejar el acta de diputado para que la causa pasara a otro tribunal y ganar tiempo. No obstante, apuntó a "presiones" en ese sentido y dijo que el origen de las mismas "es desde donde surgen las filtraciones".

Ábalos niega que haya pensado dejar el acta e insiste en su confianza en la Justicia: "Que quien acuse aporte pruebas"

La intención de su ya exabogado era que declarara y contestara a sus preguntas, tanto del juez Puente, como a las del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que está pendiente de esta nueva declaración y de la de Koldo para decidir si pide prisión provisional para el ex 'número tres' del PSOE y el que fue su mano derecha.

Los posibles escenarios

¿Qué pasa ahora con la declaración de Ábalos? Lo habitual sería que, antes de su declaración, el exministro comunicara al Supremo la renuncia de su letrado y la designación de otro abogado y pidiera un aplazamiento, al no haberse podido instruir de la causa el nuevo abogado. Si esto ocurriera, lo habitual sería que el tribunal postergase su declaración.

