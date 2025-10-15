Bea de Vicente: "Obligar a un letrado que ya no tiene buena onda con su cliente a sentarse en una sala, tiene lo suyo"

Bea de Vicente analiza en este vídeo la incómoda situación durante la declaración de Ábalos, donde ha tenido que estar durante tres horas junto a su exabogado. Una situación que, según ella, "ha generado malestar en el colectivo de abogados".

José Luis Ábalos comparecía hoy ante el juez del Tribunal Supremo y se acogía a su derecho de no declarar, según él, por no tener abogado y sentirse indefenso. Tras cuatro horas más de vistilla, el exministro conseguía evitar la prisión.

El momento más tenso de la breve declaración de Ábalos se producía cuando el juez le preguntaba si iba a declarar o no y el aún diputado se andaba por las ramas, hablando sobre la indefensión, ante lo que el magistrado le cortaba con un "esto no es el Congreso".

Otro de los momentos del día en este caso se producía cuando el exabogado de Ábalos y su excliente tenían que estar juntos durante más de tres horas. "Apenas se han hablado", afirma Alfonso Pérez Medina en el vídeo sobre estas líneas.

Un detalle que, según apunta Bea de Vicente, "ha generado malestar en el colectivo de abogados". "Lo clamoroso no es que haya un fraude de ley en un sujeto que renuncia a su abogado e intenta eludir la acción de la Justicia, pero obligar a un letrado que ya no tiene buena onda con su cliente a sentarse en una sala, tiene lo suyo", afirma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.