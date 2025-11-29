Juan Carlos I, en la televisión francesa: "Tenía la impresión de ser como una pelota de ping-pong entre Franco y mi padre"

¿Qué ha dicho? Sobre la relación con Felipe VI, indica que sigue hablando con él y que le gustaría verle "más a menudo". "A veces no presté atención a mi familia, espero que me perdonen".

Juan Carlos I vuelve a ser noticia, esta vez por una entrevista de 25 minutos en la televisión francesa. En ella, el exmonarca comparte anécdotas con Francisco Franco, confesando sentirse como una "pelota de ping-pong" entre el dictador y su padre. Habla de su juventud y de los nervios al ser proclamado rey, destacando su papel en la transición democrática y la creación de la Constitución. Además, menciona que abandonó España para permitir que su hijo, Felipe VI, reinara sin presiones. Asegura no tener remordimientos y expresa su deseo de ver más a su familia, esperando comprensión de los españoles.

Juan Carlos I vuelve a sorprender y a estar en el foco mediático y esta vez no es por la publicación de sus polémicas memorias en 'Reconciliación', que será lanzado en territorio español el próximo 3 de diciembre. En esta ocasión, ha concedido una entrevista de 25 minutos a la televisión francesa en la que ha hablado de su vida y sus escándalos.

En ella, el monarca desvela anécdotas con el general Francisco Franco, según informa Rafa Rodrigo en 'La Roca'. El emérito confiesa que "a veces tenía la impresión de ser como una pelota de ping-pong" entre el dictador y su padre, Juan de Borbón.

"Lo vi normal en ese momento, era muy joven. Tenía 14 años, pero a partir de los 17 estaba ya en academias militares y estaba seguro de que me quedaría en España a estudiar, a terminar mis estudios", explica a medios franceses.

A su vez, Juan Carlos habló sobre los nervios que sintió cuando fue proclamado rey hace 50 años y se presenta como actor principal del avance de la transición a la democracia.

"Aceptamos a todos los partidos, a la derecha, a la izquierda... Con la Constitución le di el poder al pueblo y al Congreso. Es la única en Europa que lleva mi nombre. Se llama: la Constitución del rey Juan Carlos. Fue una emoción muy grande".

"Todo está arreglado y terminado"

Durante la entrevista, el monarca confesó que estaba acostumbrado a ser noticia por temas financieros o en la prensa rosa. "Todo está arreglado y terminado. Yo estoy tranquilo", añade. Así, reconoce que no tiene lamentos ni remordimientos por nada.

Además, expone que abandonó España para "dejar libre" a su hijo, Felipe VI, para "dejarlo tranquilo y reinar": "Creí que era mejor irme y dejarle hacer sus cosas".

Sobre la relación con el actual jefe de Estado, indica que sigue hablando con él y que le gustaría verle "más a menudo", al igual que a Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. "A veces no presté atención a mi familia, espero que me perdonen y que los españoles me comprendan", ha sentenciado.

