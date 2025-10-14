El abogado de Ábalos, tras su despido: "Que se la prepare solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas"

El contexto José Luis Ábalos cruzará la puerta del Tribunal Supremo este miércoles a las 10:00 horas acompañado del que era su abogado, José Aníbal Álvarez. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado Leopoldo Puente rechaza la renuncia de Ábalos a su defensa.

El lunes, la estrategia de defensa de José Luis Ábalos dio un nuevo giro inesperado: el que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE despedía a su abogado alegando "diferencias irreconducibles". Hasta aquí, algo normal, que puede pasar dentro de un proceso judicial, si no fuera porque el movimiento llegaba solo 48 horas antes de tener que sentarse a declarar en el Tribunal Supremo. Así, intentaba aplazar el hecho de tener que dar explicaciones. Y decimos intentaba, porque el juez ha levantado este despido.

Ahora, Ábalos tendrá que acudir este miércoles al Supremo con su abogado José Aníbal Álvarez. Sí, al que había despedido y con el que ha podido hablar laSexta. Según nos ha relatado Álvarez, el exsocialista está preparando solo su declaración.

El letrado no ha dudado en mostrar su enfado. No entiende que Ábalos prescindiera de su defensa y, por ello, se ha atrevido a afirmar: "Que se la prepare solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas". Unas duras declaraciones y más si se ponen en contexto. Porque el exministro de Sánchez no solo tendrá que ir en 24 horas al Tribunal Supremo, sino que tendrá que acudir, sí o sí, junto a Álvarez. Es decir, tras despedirle, el juez le obliga a seguir bajo el amparo del mismo letrado.

Así, Ábalos tendrá que aguantar junto a José Aníbal Álvarez al menos hasta el viernes. Hasta que termine su declaración y la de su asesor en la etapa del ministerio, Koldo García. El presunto conseguidor de esta trama que conseguía comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.

"Fraude de ley"

Tras prescindir de su letrado, Ábalos solicitaba ser representado por otro. Es más, no ha dudado en pedir un defensor de oficio. Todo, en un intento por aplazar y alejar en el tiempo su declaración como investigado.

Y, de nuevo, un movimiento frustrado que pretendía retrasar el camino de la Justicia. Porque, concretamente y tras tanto cambio, José Luis Ábalos cruzará la puerta del Tribunal Supremo este miércoles a las 10:00 horas y le defenderá José Aníbal Álvarez.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por considerar que la misma se realiza en "fraude de ley". Además, en el mismo auto se especifica que, este mismo miércoles, habrá una vistilla en la que las partes podrán pedir, si lo estiman conveniente, el ingreso en prisión de Ábalos.

