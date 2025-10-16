Koldo se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no le pide prisión provisional

Los detalles El exasesor de Ábalos ha intentado hacer un alegato sobre sus razones para no declarar, pero el juez le ha cortado. El fiscal, por su parte, le ha afeado su "locuacidad" con los medios mientras guarda silencio en sede judicial.

Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo, siguiendo el ejemplo de José Luis Ábalos. Aunque la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado prisión provisional para él, el Partido Popular sí lo ha hecho, argumentando riesgo de fuga por posibles fondos en el extranjero. Koldo, investigado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, ha asistido al tribunal con su abogada, Leticia de la Hoz. La Fiscalía ha pedido mantener las medidas cautelares actuales, mientras que la abogada de Koldo ha denunciado acoso mediático.

Koldo García ha decidido seguir los pasos de José Luis Ábalos y acogerse a su derecho a no declarar este jueves ante el Tribunal Supremo, al igual que hizo la víspera el que fuera su jefe. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, no ha solicitado para él prisión provisional, medida que tampoco pidió para el exministro, aunque sí lo ha hecho el Partido Popular, representando a la acusación popular.

La comparecencia del exasesor de Ábalos, que se ha prolongado 35 minutos, comenzaba pasadas las 10:00 de la mañana. Previamente, Koldo había pasado por el despacho de abogados que llevan su defensa. Cargado con una pequeña mochila con medicamentos y un neceser ante la posibilidad de que el juez Leopoldo Puente pueda enviarle a prisión -"Hombre precavido vale por dos", ha dicho- ha llegado al Alto Tribunal acompañado por su abogada, Leticia de la Hoz.

Una vez ante el juez Leopoldo Puente, Koldo ha intentado hacer un alegato sobre las razones por las que ha decidido no declarar: ha hablado de la destrucción de sus dispositivos, pero el juez Puente le ha cortado -al igual que hizo con Ábalos el miércoles- y le ha dicho que, si no quiere declarar, que no lo haga, pero que no hace falta que le explique los motivos.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha pedido mantener las medidas cautelares que ya pesan sobre él -retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado-, al considerar que no han variado las circunstancias en las que se encuentra aunque se han incrementado los indicios de delito y crece algo el riesgo de fuga, pero, a su juicio, no con la suficiente intensidad para pedir prisión provisional.

"Las medidas ya adoptadas son suficientes para conjurar el riesgo de fuga", ha argumentado el fiscal, que, no obstante, también ha afeado a Koldo su "locuacidad en los medios" en contraste con su decisión no declarar en los juzgados. A este respecto, la abogada de Koldo ha denunciado "el acoso mediático" que, dice, sufre su cliente, citando "falsedades como las acusaciones por violencia de género", y ha argumentado que "tiene que defenderse". El juez, sin embargo, también ha cortado a la letrada.

El PP, en cambio, sí ha pedido prisión, igual que hizo con Ábalos, aunque en el caso de Koldo lo ha hecho sin la posibilidad alternativa de abonar una fianza, argumentando que puede tener dinero en el extranjero. La decisión, en todo caso, está de nuevo en manos del juez Puente, que la víspera decidió seguir el criterio de la Fiscalía y mantuvo en libertad al exministro de Transportes.

Esta era la cuarta comparecencia de Koldo en el Supremo después de las de diciembre de 2024 y febrero y junio de este año. También realizó en su momento una prueba caligráfica y declaró en la Audiencia Nacional tras su detención en febrero de 2024. Comparece como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El último informe de la UCO, recordemos, le sitúa como "custodio" de los fondos de Ábalos y 'cajero automático' para el exministro y su entorno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.