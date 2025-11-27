Salomé Pradas revela que plantó cara a Mazón cuando la cesó: "Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar"

La exconsellera de Emergencias niega que tardase en mandar el mensaje Es-Alert porque quisiese informar previamente a Mazón. "En absoluto", responde a Gonzo en Salvados.

Salomé Pradas expresó a Carlos Mazón su desconcierto por su cese como consellera de Emergencias, afirmando que ella sí estaba donde debía, a diferencia del president de la Generalitat Valenciana. En una entrevista con Gonzo en "Salvados", Pradas revela que Mazón le comunicó su salida debido a una remodelación del Consell, lo que ella percibió como una culpabilización injusta. Pradas también esperaba que Mazón hubiese estado presente en el Cecopi y explicó que el mensaje Es-Alert no se retrasó para informar previamente a Mazón. La entrevista completa se emitirá este domingo en laSexta a las 21:35 horas.

Salomé Pradas dijo a Carlos Mazón que no entendía el motivo por el que ella fue cesada de su cargo como consellera de Emergencias si ella "sí estaba donde tenía que estar", a diferencia del president de la Generalitat Valenciana. Es una de las confesiones que Pradas hace a Gonzo en Salvados, una entrevista en la que habla de cómo gestionó la devastadora DANA en la que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana.

"Me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que tengo que salir. Le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", desvela Pradas a Gonzo.

Es un extracto de la entrevista de Gonzo a Salomé Pradas que podrá verse este domingo en laSexta a partir de las 21:35 horas. En la entrevista, Pradas confiesa que esperaba que Mazón hubiese estado con ellos en el Cecopi y que el mensaje Es-Alert no tardó en mandarse porque quisiese informar previamente a Mazón.

