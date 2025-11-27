Ahora

Pradas rompe su silencio

Salomé Pradas revela que plantó cara a Mazón cuando la cesó: "Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar"

La exconsellera de Emergencias niega que tardase en mandar el mensaje Es-Alert porque quisiese informar previamente a Mazón. "En absoluto", responde a Gonzo en Salvados.

Salomé Pradas, con Gonzo en Salvados
Salomé Pradas dijo a Carlos Mazón que no entendía el motivo por el que ella fue cesada de su cargo como consellera de Emergencias si ella "sí estaba donde tenía que estar", a diferencia del president de la Generalitat Valenciana. Es una de las confesiones que Pradas hace a Gonzo en Salvados, una entrevista en la que habla de cómo gestionó la devastadora DANA en la que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana.

"Me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que tengo que salir. Le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", desvela Pradas a Gonzo.

Es un extracto de la entrevista de Gonzo a Salomé Pradas que podrá verse este domingo en laSexta a partir de las 21:35 horas. En la entrevista, Pradas confiesa que esperaba que Mazón hubiese estado con ellos en el Cecopi y que el mensaje Es-Alert no tardó en mandarse porque quisiese informar previamente a Mazón.

