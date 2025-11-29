Ahora

Suceso en Jaén

La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes en Jaén

Los detalles Los cuerpos de las menores, de 15 y 16 años, han sido localizados durante la madrugada de este sábado en el Parque de la Concordia de la ciudad.

La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes, de 15 y 16 años, en el Parque de la Concordia de Jaén. Los cuerpos han sido localizados durante la madrugada de este sábado, pasadas las 1:30 horas, según adelanta 'El Diario de Jaén'.

El Servicio del 112 habría sido alertado de este suceso, que ha tenido lugar en pleno centro de la ciudad. Por el momento, se desconocen las causas y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. En esta línea, no descartan que se trate de un suicidio.

Medios locales confirman que la investigación está bajo secreto de sumario. Fuentes policiales han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y parece ser que se descartaría la participación de terceras personas, indica la subdelegación del Gobierno a laSexta.

Agustín González, portavoz del Partido Popular en Jaén, ha publicado en sus redes sociales que está "consternado ante esta triste noticia": "Quiero enviarles todo mi apoyo y compartir el dolor con sus familias".

Noticia en ampliación

