La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes en Jaén

La Policía Nacional está investigando la muerte de dos adolescentes en el Parque de la Concordia, ubicado en el centro de Jaén. Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada del sábado, poco después de la 1:30 horas, según informó 'El Diario de Jaén'. El Servicio de Emergencias 112 fue alertado del incidente, aunque las causas del suceso aún se desconocen. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y no descartan la posibilidad de que se trate de un suicidio. La noticia está en desarrollo y se espera más información próximamente.

La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes, de 15 y 16 años, en el Parque de la Concordia de Jaén. Los cuerpos han sido localizados durante la madrugada de este sábado, pasadas las 1:30 horas, según adelanta 'El Diario de Jaén'.

El Servicio del 112 habría sido alertado de este suceso, que ha tenido lugar en pleno centro de la ciudad. Por el momento, se desconocen las causas y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. En esta línea, no descartan que se trate de un suicidio.

Medios locales confirman que la investigación está bajo secreto de sumario. Fuentes policiales han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y parece ser que se descartaría la participación de terceras personas, indica la subdelegación del Gobierno a laSexta.

Agustín González, portavoz del Partido Popular en Jaén, ha publicado en sus redes sociales que está "consternado ante esta triste noticia": "Quiero enviarles todo mi apoyo y compartir el dolor con sus familias".

