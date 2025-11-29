Aerolíneas de todo el mundo sufren retrasos y cancelaciones tras la actualización del software de aviones Airbus A-320

Los detalles Iberia ha anunciado que no prevé que vayan a sufrir complicaciones en sus servicios este sábado y afirman haber trabajado durante "toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados".

La aerolínea europea Airbus ordenó la reparación inmediata de 6.000 de sus ampliamente utilizados aviones A320 en una retirada generalizada que afecta a más de la mitad de su flota mundial, amenazando con causar problemas durante el fin de semana de mayor actividad turística del año en EEUU y provocando interrupciones en todo el mundo. Este viernes, la compañía advirtió de posibles fallos en el control de vuelo de este tipo de aviones, que es el más comercializado, como consecuencia de la radiación solar.

Por su parte, Iberia ha anunciado que no prevé "que vaya a haber retrasos ni cancelaciones" este sábado en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320. Desde la aerolínea española afirman haber trabajado durante "toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados", para que esta situación no afecte a sus clientes.

Así, Iberia añade que se están cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que "no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana".

Garantizar "la seguridad"

De esta manera, la compañía agradece el esfuerzo y el compromiso de todos los que han trabajado sin descanso esta madrugada para garantizar "la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones". Pese a que se estima que la actualización de este software, que necesitan más de 5.000 aparatos, tarda unas tres horas en instalarse, algunas empresas han sufrido problemas en el proceso por contar con modelos más antiguos, apunta Reuters.

El fabricante aeronáutico de Airbus expresó haber encontrado un incidente reciente de la familia A320 fruto de las radiaciones solares, las cuales podrían corromper datos críticos para el funcionamiento de su software de control de vuelo. De igual forma, Airbus expresó que trabajará con sus colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta" hasta que termine por resolverse este contratiempo.

Pese a que por el momento, Iberia no cree que puedan surgir problemas en sus servicios, otras aerolíneas han indicado que se han visto afectadas. Entre otras, Air France ha anunciado la cancelación de 35 vuelos y Air India ha informado de la reparación del software en 42 de las 113 aeronaves, por lo que estiman retrasos.

Además, la japonesa ANA Holdings ha cancelado 65 vuelos este sábado y en el caso de American Airlines, alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados por el anuncio, con lo que ha previsto "algunos retrasos operativos".

