Una nueva manifestación llena las calles de Valencia para pedir a Mazón que dimita como diputado y declare ante la jueza de la DANA

Los detalles La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha explicado que las protestas seguirán hasta que haya un "reconocimiento de responsabilidades" por parte de los altos cargos del Consell.

Miles de valencianos han vuelto a llenar las calles del centro de Valencia para protestar contra Carlos Mazón, impulsados por 200 entidades sociales. Aunque Mazón ya no es presidente de la Generalitat, los manifestantes exigen su renuncia como diputado y que se someta a la justicia, comenzando por declarar ante la jueza de Catarroja. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, critica que Mazón busque limitar su defensa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las protestas continuarán hasta que se reconozcan las responsabilidades y se haga justicia. Toñi García y Noelia Pascual, representantes de asociaciones de víctimas, insisten en la búsqueda de verdad y justicia para los fallecidos.

Como es habitual todos los últimos sábados de cada mes desde el pasado 29 de octubre, unos 1.100 valencianos, según datos de la Policía Local, han tomado las calles del centro de la ciudad del Turia para volver a protestar contra Carlos Mazónconvocados por 200 entidades sociales. Ahora bien, en esta ocasión y con él fuera de la presidencia de la Generalitat, las exigencias de los manifestantes se han centrado en que Mazón renuncie a su acta de diputado y se someta a la acción de la Justicia empezando por declarar ante la jueza de Catarroja.

Así, los manifestantes han vuelto a portar las ya características pancartas de 'Mazón a presó', 'Consell dimisión' o 'No son muertos son asesinatos'.

Ante los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha explicado que "Mazón ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta, y es muy curioso que no quiera acudir a la Justicia ordinaria perdiendo así una oportunidad, jugándosela toda a una, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

"¿Por qué solamente quiere quedarse con una oportunidad y, en el caso de perder, tener que ir a un recurso de casación, que es complicado? Eso a nuestra asociación nos da mucho que pensar", ha planteado. Además, ha reiterado que las protestas no cesarán hasta que haya por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas" un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia.

No aceptarán "brindis al sol"

Respecto al nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, Álvarez ha reconocido que sus "formas" son "muchísimo mejores y no es chulesco y prepotente como el anterior". Ahora bien, ha reiterado al nuevo dirigente que no aceptarán "brindis al sol".

"Aquí estaremos hasta que consigamos saber la verdad que vamos conociendo con cuentagotas. Siguen mintiendo, queremos la verdad, justicia y reparación para todos nuestros fallecidos", ha señalado en declaraciones a Europa Press Toñi García, que perdió a su hija y marido el trágico 29-O.

Por su parte, Noelia Pascual, portavoz de la Asociación de Damnificados Horta Sud, ha recalcado que seguirán "acompañando a los familiares de los fallecidos y estarán al lado de los supervivientes en esta carrera de fondo tan dura, pidiendo justicia y reconstrucción". "No pararemos hasta que consigamos saber la verdad, Mazón acabe en prisión y el Consell dimita ante las negligencias continuas", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.