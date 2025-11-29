Muere el expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

Los detalles El político ha fallecido a los 73 años, según ha confirmado la administración autonómica, que ha expresado su "más sincero pésame" a su "familia, amigos y allegados".

El expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas ha fallecido a los 73 años, según ha confirmado la administración autonómica, que ha expresado su "más sincero pésame" por la muerte del político.

"Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados", ha manifestado la Generalitat en un mensaje publicado su perfil en la red social X.

Olivas, nacido en Motilla del Palancar (Cuenca) en 1952, fue president de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y junio de 2003, tras la salida de Eduardo Zaplana hacia el Ministerio de Economía.

Asimismo, ocupó otros cargos en el Ejecutivo valenciano, como vicepresidente primero entre 1999 y 2002 y conseller de Economía y Hacienda desde 1995 hasta 1999, además de ser diputado en Les Corts Valencianes entre 1995 y 2003. Sin embargo, tras las elecciones del 25 de mayo de 2003, Olivas abandonó la política activa.

Su carrera estuvo también muy vinculada al ámbito económico, ya que ocupó altos cargos en instituciones económicas valencianas como el Instituto Valenciano de Finanzas y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Más tarde, pasó al sector financiero, llegando a ser presidente de Bancaja en enero de 2004 y del Banco de Valencia, así como vicepresidente de Bankia.

El fallecimiento de José Luis Olivas, que ha adelantado el diario 'Las Provincias', se conoce justo en el día en el que el Boletín Oficial de Estado publica el nombramiento de un nuevo president, Juanfran Pérez Llorca.

José Luis Olivas fue el tercer president de la Generalitat Valenciana, tras Joan Lerma y Eduardo Zaplana. Después de él, accedieron al Palau Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón.

