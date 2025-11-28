Ahora

La Fiscalía pide prisión para el principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany

Los detalles Solicitan su ingreso en prisión al apreciar que el riesgo de fuga es elevado. El sospechoso ya fue investigado hace 24 años por el asesinato de Jubany, pero finalmente fue exculpado por falta de pruebas.

La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión preventiva de Santiago L.P., principal sospechoso del asesinato de la bibliotecaria Helena Jubany que fue investigado en su día y finalmente exculpado por falta de pruebas, después de que este viernes se haya negado a declarar ante la jueza.

Según han informado fuentes jurídicas, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la familia de Jubany han pedido prisión provisional para el investigado en una vista celebrada en el juzgado de instrucción número 2 de Sabadell, tras la comparecencia del imputado.

El motivo por el que las acusaciones han solicitado el ingreso en prisión del investigado es que, a su parecer, el riesgo de fuga es elevado.

Santiago L.P. ya fue investigado hace 24 años por el asesinato de Jubany, pero finalmente exculpado por falta de pruebas, aunque recientes análisis de ADN encargados por la jueza lo han incriminado en el crimen, por lo que la magistrada ha reabierto la causa contra él.

Durante su comparecencia ante la magistrada, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar, según las mismas fuentes.

Jubany, de 27 años de edad, fue asesinada el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell tras ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior, desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo.

Por su presunta relación con el crimen de la bibliotecaria fue investigado hasta 2005 Santiago L.P, junto a su pareja Montserrat C., quien se suicidó en prisión tras ser detenida, y Ana E., pero la causa se acabó archivando para ellos por falta de pruebas concluyentes que los incriminaran.

No obstante, la familia de la bibliotecaria litigó en los tribunales hasta lograr que se reabriera el caso, que estaba al borde de la prescripción, y logró que el juzgado encargara nuevos informes biológicos.

