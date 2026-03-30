Última hora
Guerra en Irán, en directo | España cierra su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán
Desde que comenzó la guerra, España no ha permitido el uso de las bases e Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento. Ahora, España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación lanzada por EEUU e Israel contra Irán.
España cierra su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán
Trump: Irán dejará pasar 20 grandes petroleros por Ormuz pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg
🕰️ Sin petróleo y con fecha límite: cuenta atrás energética tras el cierre de Ormuz
La cara oculta de las negociaciones de Trump: ¿una invasión terrestre de EEUU en Irán?
Irán advierte de que atacará las viviendas de líderes políticos y militares de Israel y EEUU en la región
España cierra su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán
Desde que comenzó la guerra, España no ha permitido el uso de las bases e Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento. Ahora, España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación lanzada por EEUU e Israel contra Irán.
Trump: Irán dejará pasar 20 grandes petroleros por Ormuz pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.
A la vez que hacía esas declaraciones, a bordo del Air Force One, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio.
🕰️ Sin petróleo y con fecha límite: cuenta atrás energética tras el cierre de Ormuz
Desde el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales vías del petróleo mundial, el planeta entero vive en una cuenta atrás energética. Aunque el impacto no ha sido inmediato, los expertos advierten de que la situación podría agravarse en cuestión de días. La razón es que muchos de los petroleros que abastecen al mundo desde el Golfo ya estaban en ruta antes del cierre. Sin embargo, un análisis elaborado por J.P. Morgan permite ahora estimar cuánto tiempo puede resistir cada región antes de sufrir un desabastecimiento severo.
→ Europa aún no ha alcanzado el punto crítico, pero el margen es limitado. Según las previsiones, el continente podría dejar de recibir suministros a partir del 10 de abril. Aunque el encarecimiento del combustible ya es una realidad, los expertos advierten de que la situación podría empeorar significativamente a partir de esa fecha.
La cara oculta de las negociaciones de Trump: ¿una invasión terrestre de EEUU en Irán?
Mientras Donald Trump adelanta un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán, que él mismo comenzó hace algo más de un mes, Irán se prepara para una posible invasión terrestre de las fuerzas de Estados Unidos. Según 'The Washington Post', el Departamento de Guerra se está preparando para "semanas" de operaciones terrestres en suelo iraní, aunque matizan que no llegarían a ser "una invasión a gran escala" sino que se trata de varias "incursiones conjuntas" de las fuerzas especiales y tropas de infantería.
A Teherán no le pilla por sorpresa: el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha asegurado que los mensajes de acercamiento de Trump son una tapadera para ocultar los preparativos de esta invasión: "El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales".
Irán advierte de que atacará las viviendas de líderes políticos y militares de Israel y EEUU en la región
El Ejército de Irán ha advertido este domingo a los líderes militares y a las figuras políticas de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, afirmando que sus fuerzas atacarán sus lugares de residencia como respuesta a los ataques de los dos aliados contra "las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades" en la ofensiva que ya ha dejado más de 2.000 muertos en el país regido por los ayatolás, según el último balance oficial.
"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados", ha prometido el portavoz del mando Jatam al Anbiya —el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes—, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.
En concreto, Zolfaqari ha definido la decisión como una "represalia" motivada por "las atrocidades y los actos terroristas de los enemigos estadounidenses-sionistas y los ataques contra las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades. Sus palabras han llegado al final del mismo día en el que el Ministerio de Sanidad iraní ha elevado a 2.076 el total de víctimas mortales de los bombardeos de Estados Unidos e Israel y hasta los 26.500 la cifra de heridos.