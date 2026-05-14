Oficial: el Real Madrid convoca elecciones y se podrán presentar candidaturas hasta el 23 de mayo

El club blanco abre el plazo para presentar candidaturas a la presidencia: del 14 al 23 de mayo ambos días incluidos.

El Real Madrid convoca oficialmente elecciones a la presidencia. A través de un correo a los socios, el club blanco ha anunciado que se inicia el proceso electoral.

Las candidaturas se podrán presentar a partir de este jueves hasta el 23 de mayo, ambos días incluidos.

"En el supuesto de que resulte proclamada más de una Candidatura, la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones", dice la nota del Real Madrid.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya anunció en la rueda de prensa del martes en Valdebebas que su intención era convocar elecciones y que se volvería a presentar a la reelección.

Entrevista con Josep Pedrerol

Josep Pedrerol entrevistó a Florentino Pérez en laSexta después de su comparecencia en Valdebebas. "Hemos llegado a devaluar lo que tenemos. El año pasado, ganamos la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. ¿Eso ya no vale? No llevemos nada al absurdo. Esto es una campaña orquestada. Yo no soy el dueño del Madrid, son los socios. Ante este conflicto, decidí convocar elecciones. En esta situación de inestabilidad permanente, tenía que hacerlo", defendió el presidente.

En esa entrevista animó a todos los que se quieren presentar a las elecciones a que den un paso adelante: "Yo quiero que se presenten los candidatos que quieran. Le digo a los socios que son los dueños de verdad".

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