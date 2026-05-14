El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% a partir de junio por la moderación de la inflación en el mes de abril

Imagen de archivo de una mujer haciendo la compra en un supermercado.

Los detalles La rebaja en el Impuesto sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, decaerán a partir del 1 de junio. No obstante, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

En abril, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó al 3,2% interanual, influido por el abaratamiento de la electricidad, aunque los carburantes subieron. Las rebajas fiscales del Gobierno ayudaron a compensar esta subida. El Instituto Nacional de Estadística confirmó la inflación subyacente en un 2,8%, ligeramente inferior al mes anterior. El transporte, con un incremento del 6,5%, fue el grupo que más influyó en la inflación debido al encarecimiento de combustibles. Las medidas fiscales seguirán hasta el 30 de junio. El Ministerio de Economía prevé desactivar algunas medidas fiscales sobre electricidad y gas a partir del 1 de junio, mientras que otras continuarán hasta el 30 de junio.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y en vigor en marzo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 2,8 %, una décima menos que en el mes anterior.

El grupo con mayor influencia positiva en la inflación de abril fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,5 %, debido al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que superaron el umbral del 15 % fijado por el Ejecutivo, por lo que las medidas fiscales permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas sobre el Impuesto sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio. No obstante, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Del mismo modo, añaden que, conforme al Real Decreto Ley, continúan en vigor el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico.

El Gobierno estima que el efecto de las medidas del Plan de Respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual.

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