El Hondius llegará el lunes a Róterdam, donde la tripulación será sometida a cuarentena

Los detalles Una vez en el embarcadero, se pondrá en marcha una operación coordinada para someter a pruebas médicas a los miembros de la tripulación, quienes han permanecido en el barco tras la evacuación de la mayoría de sus ocupantes finalizada el pasado lunes en Tenerife.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará el lunes 18 al puerto de Róterdam para someterse a limpieza y desinfección completa. La tripulación, que permaneció a bordo tras evacuar a la mayoría de los pasajeros en Tenerife, será puesta en cuarentena por seis semanas. Las operaciones se realizarán en Europoort, con la colaboración del Servicio Municipal de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente, y la compañía Oceanwide Expeditions. El barco, que partió de Ushuaia, quedó aislado en Cabo Verde antes de recibir autorización para dirigirse a Tenerife, donde algunos pasajeros fueron evacuados. La OMS confirmó varios contagios y tres muertes por hantavirus.

El crucero MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus, llegará el próximo lunes 18 al puerto neerlandés de Róterdam, el más grande de Europa, donde será sometido a una operación de limpieza y desinfección integral y sus ocupantes serán sometidos a cuarentena.

La llegada del buque está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT), pero esta previsión puede variar dependiendo de la velocidad de navegación del barco y de la gestión de la autorización de su acceso al muelle, explicó a EFE un portavoz de la Autoridad Portuaria.

Una vez en el embarcadero, se pondrá en marcha una operación coordinada para someter a pruebas médicas a los miembros de la tripulación, quienes han permanecido en el barco tras la evacuación de la mayoría de sus ocupantes finalizada el pasado lunes en Tenerife.

Posteriormente deberán seguir una cuarentena de seis semanas, incluido el personal extranjero del Hondius, que permanecerá en Países Bajos hasta que las autoridades de sus respectivos países lleven a cabo la repatriación. Una vez concluido el aislamiento preventivo se iniciarán las labores de limpieza y desinfección integral del barco.

Estas operaciones se desarrollarán en un área conocida como Europoort y contarán con la participación de personal del Servicio Municipal de Salud (GGD), el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM), la región de seguridad de Róterdam y la compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero.

Todos los ocupantes del barco que ya fueron evacuados en avión a Países Bajos en los últimos días están sometidos a una cuarentena preventiva de 42 días, incluidos los tripulantes filipinos, que serán repatriados a Manila una vez que concluya el aislamiento preventivo.

El MV Hondius, que navega con bandera neerlandesa, partió el pasado lunes de Tenerife rumbo a Róterdam, para completar las tareas de desinfección y control sanitario tras detectarse un brote de hantavirus a bordo.

El crucero zarpó de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril para completar una ruta por la Antártida y el Atlántico Sur. El barco, con pasajeros y tripulación de más de veinte países, quedó aislado frente a las costas de Cabo Verde hasta que obtuvo autorización de las autoridades españolas para navegar hasta la isla de Tenerife, donde parte de los viajeros fueron evacuados y trasladados a diferentes países para un seguimiento sanitario y cuarentenas preventivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado varios casos de contagio y tres fallecidos por hantavirus entre los pasajeros del MV Hondius.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido