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Conflicto en Oriente Medio

Netanyahu evita dar "calendarios" en la guerra contra Irán pero asegura haber logrado "más de la mitad" de objetivos

¿Qué ha dicho? El primer ministro ha aseverado que están "a punto de acabar con su industria armamentística" y con "su programa nuclear en sí mismo".

Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu Agencia EFE
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Benjamin Netanyahu, a diferencia de su aliado y "amigo" Donald Trump, prefiere no "fijar calendarios" sobre la guerra en Irán. Eso sí, al mismo tiempo sí afirma que ya han alcanzado "más de la mitad" de los "objetivos" en la ofensiva que iniciaron conjuntamente con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

El primer ministro israelí ha concedido una entrevista al canal de televisión estadounidense 'Newsmax TV' en el que ha detallado en qué punto se encuentra la ofensiva: "Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo, así que, definitivamente hemos logrado más de la mitad (de los objetivos)".

Destacando haber logrado "golpear muy fuerte" a la Guardia Revolucionaria Iraní, así como haber asesinado a los "líderes" del país asiático que "pregonaban la doctrina de 'muerte a Estados Unidos'", Netanyahu ha apuntado que "el 80% de los iraníes querían echar" a la cúpula que rige al país porque, ha agregado, "los odian".

Ahora bien, pese a estar "más allá del ecuador" en términos de "objetivos", eso no implica necesariamente que también se esté a mitad "de tiempos", ya que, ha insistido, no desea "entrar en calendarios".

Mientras tanto, Netanyahu sigue confiando con que "este régimen se derrumbará internamente" explicando que lo que están persiguiendo Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Teherán es "degradar" su capacidad "militar, de misiles y nuclear", así como "debilitarlos desde dentro".

Mostrándose convencido de que Irán está saliendo "mucho más debilitado" de esta escalada de hostilidades, mientras que Estados Unidos e Israel lo están haciendo "mucho más fortalecidos", Netanyahu ha aludido a los países árabes para señalar que, a su juicio, "antes se limitaban a agachar la cabeza en silencio" ante Teherán, mientras que hoy, ha aseverado, "se está produciendo un gran cambio" en la medida en que "muchos están diciendo 'Ya basta'" y "están apoyando la acción estadounidense".

En esa línea, el primer ministro israelí ha arremetido a su vez contra quienes aseguran que la referida ofensiva conjunta "es una escalada", para remarcar que "no lo es" sino que "es prevención" porque, ha defendido, "si se permitiera a Irán continuar su camino de fabricación de armas nucleares" y de "elaboración de misiles para lanzarlos contra todas las ciudades americanas" se estaría enfrentando un "peligro existencial para los estadounidenses".

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