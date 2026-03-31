Netanyahu evita dar "calendarios" en la guerra contra Irán pero asegura haber logrado "más de la mitad" de objetivos

¿Qué ha dicho? El primer ministro ha aseverado que están "a punto de acabar con su industria armamentística" y con "su programa nuclear en sí mismo".

Benjamin Netanyahu, en contraste con Donald Trump, evita fijar plazos sobre la guerra en Irán, aunque asegura que han alcanzado más de la mitad de sus objetivos en la ofensiva conjunta con Estados Unidos desde el 28 de febrero. En una entrevista con 'Newsmax TV', el primer ministro israelí detalló que están cerca de destruir la industria armamentística y el programa nuclear iraní. Netanyahu destacó el impacto contra la Guardia Revolucionaria Iraní y afirmó que el 80% de los iraníes desean un cambio de régimen. A pesar de los avances, no establece un calendario para completar la misión. Confía en que el régimen iraní colapsará internamente y enfatiza que la ofensiva busca debilitar a Irán desde dentro, mientras que países árabes empiezan a apoyar la acción estadounidense. Netanyahu rechaza la idea de que la ofensiva sea una escalada, defendiéndola como una medida preventiva contra el peligro existencial que representaría un Irán nuclear.

Benjamin Netanyahu, a diferencia de su aliado y "amigo" Donald Trump, prefiere no "fijar calendarios" sobre la guerra en Irán. Eso sí, al mismo tiempo sí afirma que ya han alcanzado "más de la mitad" de los "objetivos" en la ofensiva que iniciaron conjuntamente con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

El primer ministro israelí ha concedido una entrevista al canal de televisión estadounidense 'Newsmax TV' en el que ha detallado en qué punto se encuentra la ofensiva: "Estamos a punto de acabar con su industria armamentística, con toda su base industrial, arrasando con todo, con plantas enteras y con su programa nuclear en sí mismo, así que, definitivamente hemos logrado más de la mitad (de los objetivos)".

Destacando haber logrado "golpear muy fuerte" a la Guardia Revolucionaria Iraní, así como haber asesinado a los "líderes" del país asiático que "pregonaban la doctrina de 'muerte a Estados Unidos'", Netanyahu ha apuntado que "el 80% de los iraníes querían echar" a la cúpula que rige al país porque, ha agregado, "los odian".

Ahora bien, pese a estar "más allá del ecuador" en términos de "objetivos", eso no implica necesariamente que también se esté a mitad "de tiempos", ya que, ha insistido, no desea "entrar en calendarios".

Mientras tanto, Netanyahu sigue confiando con que "este régimen se derrumbará internamente" explicando que lo que están persiguiendo Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Teherán es "degradar" su capacidad "militar, de misiles y nuclear", así como "debilitarlos desde dentro".

Mostrándose convencido de que Irán está saliendo "mucho más debilitado" de esta escalada de hostilidades, mientras que Estados Unidos e Israel lo están haciendo "mucho más fortalecidos", Netanyahu ha aludido a los países árabes para señalar que, a su juicio, "antes se limitaban a agachar la cabeza en silencio" ante Teherán, mientras que hoy, ha aseverado, "se está produciendo un gran cambio" en la medida en que "muchos están diciendo 'Ya basta'" y "están apoyando la acción estadounidense".

En esa línea, el primer ministro israelí ha arremetido a su vez contra quienes aseguran que la referida ofensiva conjunta "es una escalada", para remarcar que "no lo es" sino que "es prevención" porque, ha defendido, "si se permitiera a Irán continuar su camino de fabricación de armas nucleares" y de "elaboración de misiles para lanzarlos contra todas las ciudades americanas" se estaría enfrentando un "peligro existencial para los estadounidenses".

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