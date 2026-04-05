De la ira a la diplomacia en minutos: Trump llama "malditos locos" a los líderes de Irán, pero ve factible un pacto este lunes

¿Por qué es importante? El líder estadounidense continúa con sus amenazas contra Irán y exige la apertura "del puto estrecho de Ormuz" a la vez que declara en 'Fox News' que hay una posibilidad de acuerdo por el fin de la guerra. Todo ello con el reloj contando los minutos para el martes, cuando se acaba su ultimátum.

Donald Trump muestra su carácter volátil en la crisis con Irán, alternando entre amenazas agresivas y un tono diplomático. En su red social, lanzó mensajes incendiarios, calificando a los líderes iraníes de "locos cabrones" y exigiendo la apertura del estrecho de Ormuz. A pesar de sus palabras beligerantes, Trump ve posible un acuerdo para terminar el conflicto, aunque Irán niega las negociaciones. Tras el rescate de un piloto estadounidense, Trump se jactó del operativo y advirtió sobre posibles acciones contra el sector petrolero iraní. Anunció una intervención pública desde la Casa Blanca, dejando el futuro incierto.

Lo mismo se le va la boca que se muestra el líder más diplomático del mundo. Las mil y una caras de Donald Trump ya son protagonistas de la guerra en Irán, que el mismo desató, de los medios estadounidenses y de su particular red social, donde este domingo no ha dejado de lanzar mensajes claros e incluso agresivos.

Las amenazas del mandataria estadounidense han pasado de avisar con "desatar el infierno" en el país persa a lanzarse contra sus dirigentes para llamarles "locos cabrones" y exigir la apertura del "puto estrecho de Ormuz". El histrionismo de Trump no tiene límites. Tras estas palabras de Domingo de Resurrección no dudaba en hablar en 'Fox News' para revelar que ve factible un acuerdo para el fin del conflicto este mismo lunes.

Según el republicano, Teherán mantiene las negociaciones que Washington afirma desarrollar, aunque la república islámica las niega y nada se sabe de los actores principales de estas conversaciones. En sus palabras para el medio estadounidense, si las conversaciones no tienen éxito e Irán no reabre el estrecho de Ormuz, Estados Unidos se plantea apoderarse del sector petrolero iraní, el gran motor económico del país.

Así, el presidente de EEUU ha declarado a la cadena su absoluto hartazgo con la situación. "Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo", ha aseverado. "Hay una buena oportunidad, pero si no llegan a un acuerdo, voy a reventarlo todo", ha insistido, insinuando que atacará estructura vitales para Irán aunque no sean objetivos militares.

"El problema de bombardear mucho más es que hay que plantear si se ataca infraestructura civil, que es un crimen de guerra, o la industria petrolífera y energética de Irán", desgrana Pedro Rodríguez, experto en relaciones internacionales. "El régimen iraní ha demostrado que tiene el arma más potente porque traslada el conflicto a nuestro bolsillos"; agrega.

Trump hablaba a la cadena horas después de anunciar el rescate del aviador estadounidense desaparecido después del derribo de su avión de combate F-15 sobre territorio iraní el pasado viernes. El piloto, ya a salvo, primero estaba herido y después "gravemente herido". Todo en pocas horas. Porque las declaraciones de Trump pasan de poco a mucho en cualquier momento.

Amnistía parcial

Tras jactarse de forma triunfalista de un operativo que ha definido como "uno de las más audaces de la historia del país", el líder republicano ha saltado desde Truth Social contra el cuello de los ayatolás. ""El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno. Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", escribía sin reparos. añadiendo la hora límite: el martes a las 20.00 horas de EEUU, las dos de la madrugada en España.

Pero ve el acuerdo cerca pese a que desde Irán constantemente niegan sus declaraciones, incluso la de que el piloto hay sido rescatado. En 'Fox News', el también magnate insistía este domingo en que las supuestas conversaciones siguen en curso y los representantes iraníes que participan en ellas han recibido garantías de amnistía parcial.

"Comportamiento desequilibrado"

Por supuesto, la respuesta de Irán no se ha hecho esperar y ha llegado a través de sus redes de embajadas en el extranjero, como la de Pakistán, que ha llamado directamente a las autoridades estadounidenses a que inicien un proceso de destitución contra Trump por motivos de salud mental. "DJ Trump debe ser destituido por su comportamiento desequilibrado y por su incompetencia para ocupar cargos oficiales de alto rango", ha manifestado la misión diplomática.

"La responsabilidad recae sobre el Congreso y quienes lo eligieron, así como sobre el gabinete, que está cometiendo traición al no invocar la 25ª enmienda constitucional que activa el proceso de destitución", han agregado. El presidente del Parlamento, además, ha agregado que si Trump lleva a cabo sus amenazas "toda la región arderá".

No se sabe con qué continuará, pero Trump ha emplazado a medios y ciudadanía a una intervención pública desde la Casa Blanca este lunes a las 19.00 hora española (las 13.00 en Estados Unidos) y, visto el desarrollo de los acontecimientos, no hay nada escrito. Todas las miradas están en este martes.