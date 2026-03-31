Israel demolerá "todas" las viviendas en las localidades libanesas fronterizas con Israel "siguiendo el modelo" de Gaza

Los detalles El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que el Ejército hebreo se quedará en el territorio al sur del río Litani incluso después de terminar el conflicto con Hizbulá.

Israel continúa su ofensiva en Líbano, destruyendo infraestructuras al sur del río Litani en su conflicto con Hizbulá. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado que las Fuerzas de Defensa de Israel controlarán esta área tras la operación, incluyendo puentes y eliminando a las fuerzas de Radwan, una unidad de élite de Hizbulá. Katz ha ordenado la demolición de viviendas en el sur del Líbano, alegando que representan una amenaza para comunidades israelíes. Esto afecta a más de 600,000 libaneses desplazados, quienes no podrán regresar hasta que Israel asegure la zona.

Israel sigue asediando Líbano y destrozando todo lo que se encuentra a su paso. No solo acabará con todas las viviendas al sur del río Litani en su pelea con Hizbulá, como ya ha afirmado su ministro de Defensa, sino que incluso una vez hayan vencido a la milicia seguirán controlando el territorio.

Así lo ha aseverado este martes Israel Katz, ministro de Defensa israelí. "Al finalizar la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel controlarán la zona hasta el río Litani, incluidos los puentes restantes sobre el río, mientras eliminan a las fuerzas de Radwan que se infiltraron en la zona y destruyen todas las armas allí presentes", ha aseverado en un comunicado.

Las fuerzas de Radwan son una unidad militar de élite de Hizbulá, uno de los objetivos del Ejército israelí y la excusa utilizada para apropiarse aproximadamente del 8% del territorio libanés, el espacio comprendido desde la frontera hebrea hasta el citado río.

Ahora bien, Katz ha extendido la orden de acabar con las casas situadas en ese territorio. En primera instancia, el ministro ordenó la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer "una amenaza contra comunidades israelíes" del norte de Israel "siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanoun en Gaza", pero ahora lo ha ampliado directamente a todas.

Ello implica que los más de 600.000 residentes libaneses evacuados hacia el norte del país no podrán (e Israel le impedirá) regresas a sus casas hasta que el Ejército israelí "garantice la seguridad".

"Estamos decididos a separar a Líbano de la influencia iraní, a erradicar la amenaza que representa Hizbulá y a cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad", ha concluido Katz.

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