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las consecuencias de la guerra

No solo pasa petróleo por Ormuz: el aluminio, la nafta, el helio y el azufre también se ven afectados por el bloqueo del estrecho iraní

Las consecuencias El aluminio se usa para las ventanas, para la aeronáutica, para las ollas, para los coches y para las latas, y cerca del 10% de la producción mundial está en el golfo Pérsico.

No solo pasa petróleo por Ormuz: el aluminio, la nafta, el helio y el azufre también se ven afectados por el bloqueo del estrecho iraní
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Por el estrecho de Ormuz no sale solo petróleo. Hay mucho más, como chips, armas y cosechas, que se están viendo afectadas por el bloqueo de Irán como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en una guerra que ya supera el mes y cuyas consecuencias económicas se sienten en gran parte del mundo.

¿Qué tienen en común un coche y una lata de conservas? El aluminio. Este se usa para las ventanas, para la aeronáutica, para las ollas, para los coches y para las latas. Cerca del 10% de la producción mundial de aluminio está en el golfo Pérsico y pasa por el estrecho de Ormuz. La cifra puede no parecer mucho, pero si eres un país que depende del golfo, tienes un problema y creas un problema.

Tienes un problema porque tienes que buscar un nuevo proveedor y eso no es fácil. Bien porque ya estén comprometidos, bien porque no haya capacidad de producir rápidamente lo que falta. Y se crea un problema a todos porque al haber más interesados en el mercado por un producto y al haber menos producto, suben los precios.

¿Qué tienen en común un jersey hecho con poliéster y una bolsa de plástico? O una botella de plástico, o un casco de protección, o un papel de embalar la comida: la nafta, de la que salen unos derivados con los que se puede fabricar todo eso. Y nuevamente gran parte de ello proviene del golfo. Su escasez ha provocado una subida de casi el 50%. Además, provoca que Japón la busque por todo el planeta y que Corea estudie prohibir la exportación de nafta.

¿Qué tienen en común un globo, una resonancia magnética y el microchip de la televisión? Helio. El helio sirve para inflar el globo, sirve para el funcionamiento de las máquinas de resonancias y sirve también para la fabricación de los chips, los que lleva el móvil o la lavadora para procesar la información. El helio procede del gas y la zona del golfo es una de las principales productoras de gas, por lo que nos hemos quedado sin entre el 10% y el 30%.

Y no es lo único que pasa por el estrecho. ¿Qué tienen en común las minas de cobre y un campo de girasoles o de brócoli o de soja? El azufre. En diferentes tratos sirve para la minería, para poder extraer el cobre, como en las fundiciones y para elevar su pureza, pero también en otras variantes se usa en el campo, tanto como fertilizante como pesticida.

Sin azufre se complica el cultivo de alimentos como el brócoli o el girasol. También se complica la extracción del cobre y con ello la fabricación de cables, armas, coches y renovables. Y el 24% del azufre se produce en el golfo.

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