Exmilitares israelíes confiesan que la inteligencia artificial decide a quiénes atacar en Gaza: "Se podía matar a 300 personas como daño colateral"

Los detalles El Ejército de Israel sigue con su genocidio, y ha salido a la luz un dato escalofriante. Soldados a las órdenes de Netanyahu han confirmado que un algoritmo les permite calcular cuántos civiles inocentes cuesta terminar con un objetivo.

Exmilitares israelíes han revelado el uso de inteligencia artificial para decidir ataques en Gaza, una práctica que denominan la 'Fábrica de objetivos'. Este sistema asigna puntuaciones a los palestinos, supuestamente según su amenaza, y ejecuta ataques sin supervisión humana si la puntuación supera un umbral. Un exmilitar admite que se permitía matar a 300 personas como daño colateral. Aunque el Ejército de Israel lo niega, la realidad es que más de 70,000 personas han muerto en el conflicto. La tecnología, según un exmilitar, diluye la responsabilidad moral de estas acciones.

Exmilitares del Ejército de Israel han confesado que, a través de la inteligencia artificial, decidían dónde y a quiénes atacar en la Franja de Gaza. "Había una inclinación hacia medidas extremas y la solución fue usar métodos no humanos para crear objetivos, es decir, la IA", ha contado un exmilitar quien, junto a sus excompañeros, ahora hacen públicos los sistemas de inteligencia artificial de Israel, conocidos como la 'Fábrica de objetivos', que asignan puntuaciones a los palestinos, se supone, según su grado de amenaza.

"Utilizábamos un algoritmo de inteligencia artificial que toma datos de personas aprobadas por miembros Hamás y buscaba personas con atributos similares en bases de datos generales de toda la población palestina", señala el soldado.

Si esa puntuación supera un umbral concreto, que va del 1 al 100, la IA decide y, sin supervisión humana ninguna, ejecuta y da la orden de ataque. Lo único importante es eliminar el objetivo, sin importar cuántos inocentes se llevan por delante. En este sentido, un exmilitar reconoce que "había permiso para matar a 300 personas como daño colateral".

Mientras, desde el Ejército de Israel siempre lo han negado: "Las Fuerzas de Defensa de Israel no utilizan un sistema de inteligencia artificial que identifique a terroristas ni que intente predecir si una persona es terrorista", han asegurado.

Sin embargo, la realidad es que en esta guerra ya han matado a más de 70.000 personas, sin siquiera haberles tenido que mirar a la cara. "La tecnología nos difumina la realidad, permitiéndonos no sentirnos completamente responsables de lo que está ocurriendo", ha expresado al respecto un exmilitar israelí.

Israel bombardea de forma simultánea Beirut y Teherán

El Ejército de Israel ha iniciado una serie de bombardeos tanto contra Beirut como contra la capital iraní, Teherán, mientras que Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen el país "mientras hay opciones de vuelos comerciales disponibles".

En este sentido, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este viernes que el Ejército comenzará la demolición de viviendas en aldeas del sur de Líbano, consideradas por Tel Aviv como "puestos avanzados" del grupo chií Hizbulá.

"Las casas en las aldeas cercanas a la frontera en Líbano, que en la práctica sirven como puestos avanzados de Hizbulá, serán demolidas siguiendo los modelos de Rafah y Jan Yunis en Gaza, para eliminar la amenaza que representan para las comunidades israelíes", dijo Katz en un videomensaje publicado en sus canales.

El ministro afirmó que el Ejército israelí mantendrá "el control de seguridad" sobre la zona situada al sur del río Litani (que representa aproximadamente un 8% del territorio del país vecino), y que no permitirá el regreso de los más de 600.000 residentes evacuados "hasta que se garantice la seguridad de los ciudadanos del norte de Israel".

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