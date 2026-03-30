Garantizar estabilidad y seguridad del mercado energético: los compromisos del G7 ante la guerra de Irán

El contexto Los ministros de Finanzas y de Energía de Alemania, Canadá, Estados Unidos (EEUU), Francia, Italia, Japón y el Reino Unido se han reunido este lunes para abordar la escalada bélica, así como sus efectos sobre la economía global.

Los ministros de Finanzas y Energía del G7 han expresado su disposición a tomar medidas para asegurar la estabilidad del mercado energético, en medio de la tensión en Oriente Medio tras la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán. Teherán ha bloqueado el estrecho de Ormuz, afectando el mercado petrolero global. En una reunión convocada por Francia, los ministros y gobernadores de bancos centrales discutieron el impacto de esta crisis en la economía y mercados financieros. El G7 destacó la importancia de la coordinación internacional para mitigar efectos colaterales y mantener un suministro energético estable y transparente, evitando restricciones injustificadas.

Los ministros de Finanzas y de Energía del G7 se han mostrado dispuestos este lunes a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético, en plena escalada bélica en Oriente Medio, derivada de la agresión militar de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán. Una situación que ha llevado a Teherán a bloquear el estrecho de Ormuz y hacer tambalear el mercado mundial de petróleo.

"Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con nuestros socios (...) para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético", han afirmado los siete países que forman el grupo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) en un comunicado conjunto, que ha recogido EFE, tras la celebración de una reunión por videoconferencia.

Una cita convocada por Francia, que ejerce la presidencia del G7 este año, a la que han asistido los titulares de Energía y Finanzas, además de los gobernadores de los bancos centrales del club. En el encuentro, evaluaron la evolución de la situación en Oriente Medio y sus implicaciones para los mercados energéticos, la economía global y la estabilidad financiera.

"Seguimos observando de cerca la evolución de los acontecimientos y su posible impacto en el crecimiento mundial y en las condiciones de los mercados financieros", han señalado en el precitado comunicado que ha recogido la agencia EFE. En él, también han destacado las evaluaciones en curso de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Consejo de Estabilidad Financiera.

Además, el G7 también ha acogido "con satisfacción" la decisión de hace unos días de los miembros de la AIE de autorizar "la mayor liberación coordinada de reservas de petróleo" para intentar contener la volatilidad de los precios. Por otro lado y en materia monetaria, según el comunicado, los bancos centrales han reiterado su compromiso con la estabilidad de precios.

"La política monetaria seguirá dependiendo de los datos", han subrayado los miembros del G7 en este sentido, al señalar que vigilan de cerca el impacto del encarecimiento de la energía sobre la inflación y la actividad económica. Por otro lado, los titulares de Finanzas y de Energía han destacado la importancia de la coordinación internacional para mitigar efectos colaterales y proteger la estabilidad macroeconómica global.

Asimismo, han insistido en la necesidad de garantizar mercados energéticos "que funcionen correctamente, sean estables y transparentes", así como en mantener un suministro suficiente de petróleo y gas. En ese sentido, han instado a evitar restricciones "injustificadas" a las exportaciones de hidrocarburos. "Igualmente, reafirmamos la importancia de unos flujos comerciales seguros e ininterrumpidos, incluida la seguridad de la navegación y la protección de las infraestructuras marítimas críticas", han añadido.

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