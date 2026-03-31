El Ibex 35 cae un 7,1% en marzo por la ofensiva en Irán, su mayor descenso mensual desde la guerra de Ucrania

Las cifras En la sesión de este martes, el selectivo español ha subido un 0,47%, mientras que el precio del crudo continúa su escalada.

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 0,47%, alcanzando los 17.049,5 puntos, a pesar de la incertidumbre generada por el conflicto en Irán y el aumento del precio del petróleo. Durante marzo, el índice ha caído un 7,14% debido a la guerra en Oriente Medio, marcando el mayor descenso mensual desde junio de 2022. Sin embargo, en el balance trimestral, el selectivo ha reducido su caída a un 1,49%. En la sesión, Indra y ACS destacaron con subidas del 4,19% y 2,14% respectivamente, mientras que Fluidra y Naturgy lideraron las pérdidas.

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 0,47% con la que alcanza los 17.049,5 puntos. Sin embargo, este mes de marzo ha sufrido una caída total del 7,14% como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Se trata del mayor descenso mensual desde junio de 2022, cuando cayó un 8,5% a raíz de la guerra en Ucrania. No obstante, en el balance trimestral, el selectivo ha amortiguado algo la caída y retrocede un 1,49%.

En lo que se refiere a la sesión de este martes, la Bolsa española ha subido un 0,47 % y ha recuperado la cota de los 17.000 puntos, pese a que el precio del petróleo roza los 120 dólares y las declaraciones de Donald Trump sobre Ormuz mantienen la incertidumbre sobre el futuro del conflicto en Irán.

El selectivo español ha subido un 0,47%, hasta los 17.049,6 puntos. El precio del crudo continúa su escalada y, a la hora del cierre de las plazas europeas, el barril de brent, de referencia en el continente, subía un 5,2 %, hasta los 118,65 dólares. El West Texas Intermediate escalaba un 1,13% y se intercambiaba el barril a 104,04 dólares.

En el parqué español, la sesión, que abrió con una ligera subida del 0,15%, fue ganando el terreno perdido desde que el pasado miércoles cayera por debajo de los 17.000 puntos. Pasado el mediodía, parecía que el nivel recuperado se diluía, pero un repunte mantuvo el optimismo del mercado por encima de los 17.100 puntos hasta la última media hora de la cotización, cuando rebajó su subida.

Entre los valores cotizados, han destacado las subidas de los títulos de Indra (4,19%) y ACS (2,14%), mientras que Fluidra (-1,54%) y Naturgy (-0,99%) han liderado las pérdidas del selectivo.

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