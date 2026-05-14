Xi Jinping recibe a Donald Trump en una histórica cumbre en Pekín: "EEUU y China deben ser socios, no adversarios"

Sí, pero... Aunque la cumbre se está viendo marcada por la cordialidad entre ambos mandatarios, Xi Jinping ha advertido que gestionar mal la situación de Taiwán puede llevar al "choque" a ambos países y que en una guerra comercial "no hay ganadores".

Xi Jinping y Donald Trump han concluido la primera reunión de una cumbre crucial en el ámbito geopolítico actual. Ambos líderes han mostrado cordialidad, abordando temas como Taiwán, Oriente Medio y la guerra comercial. Trump ha elogiado a Xi, llamándolo "amigo" y destacando su liderazgo, mientras que Xi ha expresado su deseo de que China y EE.UU. sean socios, no adversarios, advirtiendo sobre posibles conflictos por Taiwán y la guerra comercial. Acompañados por altos funcionarios y empresarios, los presidentes prevén visitar el Templo del Cielo y asistir a un banquete de Estado. No se ha confirmado si discutieron el conflicto en Oriente Medio.

Xi Jinping y Donald Trump han acabado la primera de sus reuniones previstas en una cumbre que ha cobrado una relevancia trascendental en el panorama geopolítico actual. Los presidentes de China y Estados Unidos se han tomado la medida con unos saludos protocolarios llenos de cordialidad pero con varios grandes temas sobre la mesa, como la cuestión de Taiwán, el conflicto en Oriente Medio o la guerra comercial.

Trump no ha dudado en llamar "amigo" a Xi Jinping, al que ha calificado como "un gran líder". "Tengo un gran respeto por China y por el trabajo que has hecho", trasladó el mandatario estadounidense en la mesa en la que se ha sentado junto a su homólogo chino y a los "30 mejores" empresarios invitados en su delegación, quienes "esperan con interés comerciar y hacer negocios" con Pekín.

El presidente de Estados Unidos cree que la relación entre ambos países será "mejor que nunca antes" después de la cumbre "más grande de la historia". "Están aquí hoy para presentar sus respetos a usted y a China, esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte", ha reiterado Trump.

Xi Jinping recibe a Donald Trump en Beijing durante la visita del mandatario estadounidense en China

Por su parte, Xi Jinping ha visto con buenos ojos un encuentro que espera que derive en que ambos países "sean socios, no adversarios" con el fin de "alcanzar el "éxito mutuo". Eso sí, ha lanzado varias advertencias a Trump al referirse a Taiwán, asegurando que si se gestiona mal su situación puede llevar al "choque" a EEUU y a China; o avisando que "no hay ganadores" en una guerra comercial.

A Trump le ha acompañado gran parte de su gabinete gubernamental, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Por parte de la delegación china hemos podido ver a Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante); el ministro de Exteriores, Wang Yi; y el titular de Comercio, Wang Wentao.

En la reunión entre Trump y Xi hemos podido ver al grupo de empresarios que acompañan al mandatario estadounidense, entre los que figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook, y Tesla, Elon Musk, acceder al salón del Gran Palacio del Pueblo, situado a un costado de la Plaza de Tiananmén.

Xi Jinping recibe a Donald Trump en Beijing durante la visita del mandatario estadounidense en China

En esta primera jornada y tras la cumbre bilateral, está previsto que los presidentes visiten juntos el Templo del Cielo de Pekín y posteriormente asistan a un banquete de Estado ofrecido por Xi en el Gran Palacio del Pueblo.

Por el momento no ha trascendido si Xi y Trump han hablado del conflicto en Oriente Medio, una guerra ante la que China se ha posicionado en contra. Se espera que EEUU pida a Pekín que intente mediar con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido