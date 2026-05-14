La entrevista completa de el Gran Wyoming con Aimar Bretos en La Noche de Aimar

Wyoming repasa en La Noche de Aimar desde una infancia marcada por la disciplina, el Opus Dei y la Falange, hasta su despertar político en la universidad, su visión sobre la sanidad pública, la corrupción, la situación actual de España y una agresión recibida "hace no mucho": "Me calzaron una hostia".

"Uno hace cosas para que le quieran", asegura el Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, que se ha sentado frente a Aimar Bretos en La Noche de Aimar para repasar toda su trayectoria: "Quiero ser un mensaje de esperanza para todos aquellos que temen la senectud".

Comenzando por reflexionar sobre su carácter y su manera de afrontar la vida, se define como alguien "verborreico" y recuerda una infancia distinta a la actual, hablando del papel de sus padres en su educación, marcada por roles muy definidos en la época. "Fui muy buen hijo porque no me veían el pelo. El tema es que yo no estaba diagnosticado de esta cosa que tengo; ahora lo llaman déficit de atención, hiperactividad...Todo eso soy yo. Puedo estar hablando 24 horas seguidas", ha comentado en el plató.

El presentador de El Intermedio también se ha sincerado sobre cómo vivió la depresión que sufrió su madre en un contexto de fuerte estigma social. Wyoming recuerda el silencio que rodeó aquella situación familiar y los tratamientos de la época, subrayando cómo aquello marcó su vida: "Mi madre era un ser extraordinario. Una madre nunca deja de serlo. Yo sabía de su bondad, pero al mismo tiempo era casi un ser clandestino".

El programa también repasa su juventud en instituciones como la OJE, la Falange o el Opus Dei, así como su paso por colegios muy estrictos. "La letra con sangre entra es verdad, pero no es un sistema adecuado", resume. También recuerda anécdotas de su paso por la mili, que realizó tarde y de forma interrumpida tras intentar incorporarse a una misión en el Líbano.

En el plano artístico, explica cómo dejó la música profesional porque, según ha contado, "cantaba de una forma dudosa, por no decir que era una puta mierda de cantante". "Si el talento hubiera sido paralelo a mi melomanía y a mi amor por la música hubiera sido el número uno del mundo", ha bromeado.

Además, ha reivindicado su papel como pionero en romper el guion en el teatro. Recuerda que, en un contexto en el que todo debía estar escrito, empezó a hablar directamente al público: "Fui la primera persona que habló en un escenario sin guion. Estaba terminantemente prohibido. Si alguien se salía del texto, el policía te podía meterte un puro", ha recordado durante la charla. "La gente venía y se sorprendía mucho con lo de verme hablar y para que vieran que no había truco, como en aquel entonces todo el mundo iba con un periódico debajo del brazo, preguntaba al público sobre las noticias y hacia un análisis que me inventaba".

Su despertar político llega en la universidad.Relata cómo, al entrar en Medicina, se encontró con fuerte presencia policial en un contexto de protestas estudiantiles. Ese episodio, asegura, fue clave para entrar en contacto con la "contestación". Pese a ello, reconoce que nunca llegó a militar en ningún partido político. "Yo era más anarquista, más hippie. Fumaba muchos porros y no podía militar porque la militancia entonces era algo muy serio: te jugabas años de cárcel y torturas".

Ya en la actualidad, Wyoming reflexiona sobre la política española, la corrupción y carga contra PP y Vox por la privatización de la Sanidad: "No entiendo cómo el pueblo está dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos".

El presentador desvela además episodios de violencia que ha sufrido a lo largo de su vida, tanto en su juventud como en años recientes, en los que ha sido insultado o agredido en la calle: "Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Fueron tres tíos por la calle que me dijeron 'hijo de puta, rojo'. Me di la vuelta y me pegaron una hostia. Fue hace poco, hace no mucho".

La entrevista concluye recordando su relación con la música y su paso por escenarios junto a artistas como Joaquín Sabina, quien le envía un mensaje especial. Puedes ver la canción que ha interpretado su amigo Pablo Carbonell en el vídeo completo sobre estas líneas.

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