Trump avisa a Irán de que su ultimátum está a punto de acabar: "Quedan 48 horas antes de que se desencadene el infierno"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha recordado que esos 10 días que dio al régimen para llegar a un acuerdo o abrir Ormuz están cerca de expirar. Los iraníes afirman que el estrecho es una "ventaja estratégica" para ellos.

Donald Trump está muy pendiente del tiempo en el contexto de la guerra en Oriente Medio, especialmente en relación con Irán y el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial. Trump ha lanzado un ultimátum a Irán, recordando que el plazo de 10 días para pactar un acuerdo o abrir Ormuz está por expirar. A través de su plataforma 'Truth Social', ha advertido que quedan 48 horas para evitar una respuesta militar. Irán, consciente de la importancia estratégica de Ormuz, ha descartado un alto el fuego provisional, pero está dispuesto a negociar un acuerdo definitivo. Lindsey Graham, senador republicano, ha advertido que Irán podría enfrentarse a una "operación militar masiva" si no coopera.

Donald Trump está más que pendiente de su reloj. Está más que atento al avance de las manecillas en el contexto de la guerra en Oriente Medio. En el de sus ataques sobre Irán, en una ofensiva en el que Ormuz aparece como clave. El estrecho, por el que pasaba el 20% del petróleo mundial, está cerrado a cal y canto y eso al presidente de EEUU no le gusta un pelo.

Tan poco le agrada que lanzó un ultimátum a los iraníes. Uno que, como ha recordado en redes sociales, está a punto de expirar: "¿Recordáis cuando di a Irán 10 días para pactar un acuerdo o abrir Ormuz? Pues el tiempo se acaba".

"Quedan 48 horas antes de que se desencadene el infierno sobre ellos", ha asegurado Trump en un mensaje compartido por su plataforma 'Truth Social'.

Su mensaje tiene además un marcado cariz religioso por el mensaje que hay al final de su comentario. Por ese "Gloria a Dios" que cierra su texto y que está justo detrás de ese tradicional aviso con la opción de "desencadenar el Infierno".

Esta amenaza llega tras una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque han matizado que sí estarían dispuestos a negociar un final "definitivo y duradero", según palabras de Abbas Araqchi, su ministro de Exteriores.

Ante esta situación, Lindsey Graham, senador republicano y uno de los mayores aliados de Trump, ha avisado a Irán con que si toma "una mala decisión" se convertirá en el escenario de una "operación militar masiva".

"El reinado de terror de Irán en la región y en el mundo está a punto de acabar. Ojalá mediante un acuerdo de paz", ha expuesto, antes de afirmar que está "completamente convencido" de que Trump usará "una fuerza militar abrumadora contra el régimen si sigue bloqueando Ormuz y se niega a una solución diplomática".

"Si a estas alturas Irán y otros no tienen claro que el presidente Trump habla en serio, no sé cuándo lo tendrán", ha avisado Graham antes de rematar su mensaje con un aviso a los iraníes: "Elegid sabiamente".

Irán, consciente de la "ventaja" de Ormuz

Por su parte, Irán se ha mostrado consciente de la "ventaja estratégica" del estrecho de Ormuz y de todo lo que le da al régimen ayatolá. En ese sentido, ha advertido a sus enemigos que la zona jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado desde el comienzo de la guerra.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.