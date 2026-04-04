España, Alemania, Italia, Portugal y Austria proponen a la UE un impuesto sobre los "beneficios extraordinarios" de las empresas energéticas

Los detalles Los ministros de Economía de los cinco países han firmado una carta enviada a la Comisión Europea para que se implemente un impuesto a raíz de las ganancias que están obteniendo algunas empresas debido al aumento de los precios del combustible por la guerra de Irán.

España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han solicitado a la Comisión Europea la implementación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, derivados del aumento de los precios del combustible debido a la guerra de Irán. Los ministros de Economía de estos países enviaron una carta al Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, instando a estudiar la viabilidad de un gravamen similar al aplicado durante la guerra en Ucrania en 2022, pero más efectivo. Argumentan que esto enviaría un mensaje de unidad y responsabilidad, asegurando que quienes se benefician de la guerra contribuyan a aliviar la carga pública.

España, Alemana, Italia, Portugal y Austria se mueven para tratar de poner coto a los beneficios extraordinarios que se estarían llevando algunas empresas energéticas por el aumento de los precios del combustible a raíz de la guerra de Irán. Un movimiento que consiste en solicitar a la Comisión Europea que implemente un impuesto sobre esas mencionadas ganancias.

Así se lo han hecho saber los ministros de Economía de los cinco países Carlos Cuerpo (España), Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria) al Ejecutivo comunitario a través de una carta enviada este viernes que ha publicado el ministro español en su cuenta de X.

"Estimada Comunidad: El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga significativa para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante garantizar que esta carga se distribuya equitativamente. En la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo, defendimos y apoyamos medidas para los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas", inicia la carta.

"Dadas las actuales distorsiones del mercado y las restricciones fiscales, la Comisión Europea debería desarrollar rápidamente un instrumento de contribución similar a nivel de la UE, basado en una sólida base jurídica", han firmado.

En la misiva, los ministros aseguran que imponer tal gravamen sería transmitir una señal de que "nuestra unidad y nuestra capacidad de actuación". "Asimismo, enviaría un mensaje claro: quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben contribuir a aliviar la carga que recae sobre la población", se recoge en el documento.

El destinatario de esta carta es el Comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, a quien han solicitado estudiar si es viable implementar un impuesto similar al que se introdujo temporalmente con la guerra en Ucrania en 2022, pero que sea más efectivo contra los beneficios de las empresas energéticas sin que ello suponga un perjuicio a los que puedan imponer cada Estado miembro.

Durante el inicio de la guerra de Ucrania, la Comisión Europea aprobó una contribución de solidaridad obligatoria del 33% sobre los beneficios de las petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años previos. Precisamente gracias a este antecedente, los cinco ministros argumentan que ello ofrece la seguridad jurídica necesaria para actuar con rapidez ante la actual volatilidad del crudo derivada del conflicto con Irán.

"Nos complace que la Comisión Europea se haya comprometido a revisar el asunto con celeridad. En este contexto, conviene considerar si los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras pueden incluirse de forma más específica que en el caso de la contribución solidaria de 2022, y cómo hacerlo", han concluido.

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