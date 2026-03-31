La ONU alerta: la guerra en Irán empujará a cuatro millones de personas a la pobreza en Oriente Medio

Una familia en un campamento temporal para desplazados, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hizbulá, el 30 de marzo de 2026.

Los detalles En su informe preliminar, la oficina regional de la agencia de la ONU calcula que el desempleo aumentará hasta 4 puntos porcentuales, es decir, una pérdida de 3,6 millones de empleos, más que el total de puestos de trabajo creados en la región en 2025.

La guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, podría empujar a cuatro millones de personas a la pobreza en el mundo árabe, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En su informe preliminar, "Escalada militar en Oriente Medio: implicaciones económicas y sociales para la región de los Estados árabes", se estima que el desempleo aumentará en 4 puntos porcentuales, con una pérdida de 3,6 millones de empleos. La zona del Levante, que incluye Irak, el Líbano, Jordania, Palestina y Siria, será la más afectada, absorbiendo el 75% del aumento total de la pobreza.

La guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, empujará a cuatro millones de personas a la pobreza en el mundo árabe, según ha estimado este martes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su informe preliminar publicado en la quinta semana del conflicto, titulado "Escalada militar en Oriente Medio: implicaciones económicas y sociales para la región de los Estados árabes", la oficina regional de la agencia de la ONU calcula que el desempleo aumentará hasta 4 puntos porcentuales, es decir, una pérdida de 3,6 millones de empleos, más que el total de puestos de trabajo creados en la región en 2025.

Estos retrocesos, según sus estimaciones, podrían empujar hasta a 4 millones de personas a la pobreza, siendo la zona del Levante (Irak, el Líbano, Jordania, Palestina y Siria) la más afectada, dónde se estima que la pobreza aumentará un 5%, unos 3,3 millones de personas. Esta zona del Levante absorberá el 75% del aumento total de la pobreza en la región.

Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán

En la quinta semana de guerra, con el petróleo por las nubes y con un aumento generalizado de los precios a nivel mundial, Donald Trump estaría dispuesto a marcharse de Irán incluso dejando el estrecho de Ormuz en su actual situación de bloqueo.

'The Wall Street Journal' detalla que el presidente de Estados Unidos ha trasladado a sus asesores la posibilidad de dejar para más adelante una eventual operación para reabrir el enclave, para lo cual Washington presionaría a sus aliados en Europa y el Golfo para que liderasen una operación para reabrir el enclave, según las fuentes citadas por el medio.

Trump y su grupo de asesores valoraron la posibilidad de llevar a cabo una misión para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo a nivel global, una misión que prolongaría el conflicto más allá del plazo previsto de cuatro a seis semanas que inicialmente pronosticó Trump.

El presidente de Estados Unidos considera que su país debe alcanzar dos objetivos clave: debilitar a la armada iraní y reducir el nivel de ataques actuales, mientras, a la vez, presiona a Teherán para reanudar el libre flujo comercial. Si sus intenciones fracasan, sería ahí cuando la Casa Blanca pediría a Europa y a los países del Golfo mediar con Irán para reabrir Ormuz. Según el medio, Trump ha puesto sobre la mesa otras opciones militares que no serían su prioridad actual, lo que hace pensar en esa eventual operación terrestre.

Durante el último mes, Trump ha dado versiones contradictorias sobre cómo gestionar el estrecho y, en general, una guerra que parece habérsele escapado a su control. El último ejemplo lo vimos este lunes, cuando amenazó con bombardear la infraestructura energética civil si la vía marítima no se reabre antes de una fecha tope. En otras ocasiones, ha restado importancia al papel del estrecho de Ormuz para Estados Unidos y ha descargado responsabilidad en otras naciones.

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