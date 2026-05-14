El viaje a México y su coste cerca a una Ayuso que dispara contra todos: "Nosotros no viajamos con prostitutas"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que "México no existió hasta que llegaron los españoles" y denuncia el "clima de boicot" que sufrió durante su viaje.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México ha generado debate en la Asamblea de Madrid. La presidenta regional ha enfrentado críticas de la oposición, especialmente del PSOE, que cuestiona su gira en medio del curso político. Ayuso ha defendido su viaje como una búsqueda de inversiones para Madrid y ha criticado a la izquierda por, según ella, "retorcer la Historia de España en México". También ha respondido a las acusaciones sobre el coste del viaje, afirmando que todos sus gastos están disponibles en el Portal de Transparencia. Además, Ayuso ha acusado al Gobierno central de provocar la crisis del hantavirus para beneficiar a la ministra de Sanidad.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México ha llegado este jueves a la Asamblea de Madrid. La presidenta regional se ha enfrentado a las críticas de la oposición a una gira mexicana en la que ha vivido, dice, un "clima de boicot". Ayuso cree que la izquierda está "retorciendo la Historia de España en México" porque defiende que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha añadido Ayuso, que ha recalcado que ellos "no viajan con prostitutas", como respuesta a los ataques de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. La socialista ha preguntado a la presidenta regional "qué político se toma diez días de vacaciones en mitad de curso" y cree que en lugar de haber "mandado a los GEO", lo que tendría que haber hecho es llevar a "dos matones de Desokupa" a su gira.

Ayuso opina que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo" para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad".

Para la 'popular', su viaje fue para "trabajar" en busca de inversiones para Madrid. "Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", ha apostillado Ayuso.

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha defendido la labor del Gobierno central con la crisis del hantavirus, un operativo que, según Ayuso, ha sido provocado por el Ejecutivo "para mayor gloria de la ministra (de Sanidad, Mónica García". Es más, según Ayuso, ha sido su consejería de Sanidad la que ha "orientado" al operativo de repatriación de pasajeros del MV Hondius.

Ante la petición de información sobre cuánto ha costado el viaje a México a los madrileños, la presidenta regional respondió todos sus gastos "están en el Portal de Transparencia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido