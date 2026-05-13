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El español ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas, pero en condición estable

El contexto El paciente, que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del propio Gómez Ulla, que es la unidad de alto aislamiento donde se tratan estos casos de alto riesgo.

Vista general del Hospital Gómez Ulla en Madrid, este lunes.
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El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, así sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable".

El paciente, que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del propio Gómez Ulla, que es la unidad de alto aislamiento donde se tratan estos casos de alto riesgo.

"Los datos que tenemos es que sigue teniendo síntomas pero que está estabilizado. (...) Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha señalado en una entrevista en TVE, donde ha apuntado que

Los otros 13 pasajeros del MV Hondius que fueron trasladados al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR.

Si las condiciones clínicas lo permitan, Padilla a señalado que, "a partir de ese día 28" del asilamiento cuando se evaluaría "individualmente la pertinencia de poder realizar la cuarentena, evidentemente en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla".

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