Florentino Pérez denuncia "una campaña orquestada" contra él tras la polémica rueda de prensa: "Solo he recibido felicitaciones"

El presidente del Real Madrid le ha asegurado al presentador que solo ha recibido "mensajes de felicitación" tras la rueda de prensa de este martes.

La primera pregunta de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en el inicio de la entrevista exclusiva al presidente del Real Madrid en laSexta ha sido directa: "¿Le han criticado mucho por la rueda de prensa?".

El dirigente no ha tardado en replicar: "Solo he recibido mensajes de felicitación". Seguidamente, Pérez ha señalado a una campaña en contra del conjunto blanco y de su persona por parte de un sector de la prensa, que según él olvida los éxitos cosechados por el club durante su mandato.

"Hemos llegado a devaluar lo que tenemos. El año pasado, ganamos la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. ¿Eso ya no vale? No llevemos nada al absurdo. Esto es una campaña orquestada. Yo no soy el dueño del Madrid, son los socios. Ante este conflicto, decidí convocar elecciones. En esta situación de inestabilidad permanente, tenía que hacerlo", ha explicado Florentino.

Este jueves, a partir de las 21:30 horas recibirá el Real Madrid al Oviedo en el Bernabéu, y el presidente no teme una pitada a su equipo tras una temporada en blanco: "No. Llevo aquí un cuarto de siglo, Josep. ¿Cree que a estas alturas de la película?... si me han dicho de todo. Yo este ambiente no lo quiero".

"Yo quiero que se presenten los candidatos que quieran. Le digo a los socios que son los dueños de verdad y que me parece muy mal que piten a los jugadores. Respecto a las peleas... se han peleado todos los años varios jugadores. Cuando es público, es porque alguien lo ha querido saber", ha añadido, incidiendo en que cree quién es el 'topo'.

Florentino responde a la amenaza de denuncia del Barça por el 'caso Negreira'

Josep Pedrerol también le ha preguntado al presidente del Real Madrid por el comunicado emitido por la entidad blaugrana tras la rueda de prensa de este martes y Pérez se muestra tranquilo: "Harían muy bien. Si ellos creen que nos tienen que demandar... Yo no me había enterado del Caso Negreira hasta hace tres años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. Entonces me di cuenta de que el Barcelona había pagado durante más de dos décadas".

De hecho, no duda de que la Justicia le dará la razón: "Creo que sí. La semana que viene le presentaremos a la UEFA la documentación de todos estos años. 500 páginas. Es una documentación muy importante. Hemos hecho, año a año, todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin nos ha dicho que estamos en nuestro derecho".

Mourinho, Mbappé, Vinicius, Xabi Alonso, fichajes...

El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' también le ha puesto sobre la mesa varios temas de candente actualidad en el conjunto blanco, y el dirigente no se ha guardado nada.

Defensa a ultranza a Mbappé, tranquilidad en torno a la renovación de Vinicius, los motivos de la destitución de Xabi... y la sombra de Mourinho. ¿Llegará el portugués?

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