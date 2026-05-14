Vito Quiles, imputado por estafa por colarse sistemáticamente en el AVE Alicante-Madrid: Renfe acredita al menos 17 viajes fraudulentos

El agitador de ultraderecha Vito Quiles, en una imagen de archivo.

Los detalles Un juzgado de Alicante imputa al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de estafa. Habría viajado "sistemáticamente" comprando billetes para un trayecto menor y realizando el viaje completo en tren.

Nuevo frente judicial del agitador de ultraderecha Vito Quiles. Un juzgado de Alicante le imputa como autor de un presunto delito de estafa después de que Renfe haya denunciado que se colaba se manera sistemática en trenes.

Según la denuncia de la compañía ferroviaria, a la que ha tenido acceso laSexta, Quiles compraba un billete más barato desde Alicante hasta Cuenca o Albacete, pero hacía el recorrido completo viajando hasta Madrid. Renfe acredita que lo habría hecho al menos 17 veces en año y medio.

"Con ocasión de un incidente que tuvo lugar el día 11 de agosto de 2025 en uno de los trenes mencionados y tras la oportuna investigación posterior, se tuvo constancia de la conducta delictiva materializada por parte del denunciado quien, de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico (con un destino notoriamente más próximo)", detalla la denuncia.

Y además, señalan que Quiles "utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho".

Renfe recuerda también que esos hechos "fueron incluso reconocidos por el denunciado, de forma pública y abierta, (…) en sus redes sociales", dónde aseguran que se "jactó abiertamente de haber disfrutado reiteradamente de los servicios de primera clase sin abonar su coste, mofándose de la empresa denunciante y animando a terceros a realizar conductas similares".

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