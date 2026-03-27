Guillermo Fesser, sobre la isla de Jarg: "Si EEUU la toma, Irán ha amenazado con que bombardeará infraestructuras vitales de la zona"

Guillermo Fesser explica que "hay 1.000 soldados de la División Aerotransportada 82 que están entrenados para asaltar y defender un territorio y piensan que van a tomar la isla de Jarg, donde está el 90% del petróleo de Irán".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio desde Estados Unidos para hablar sobre cómo están viviendo los estadounidenses el coste de la guerra de Irán. "Nadie quiere creérselo", asegura el corresponsal, que explica que además del "coste económico, asusta el coste de vidas sin permiso del Congreso": "Esta es una guerra de Paco Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, solo de Donald Trump".

Por otro lado, el periodista señala que, en este momento, "hay 1.000 soldados de la División Aerotransportada 82, que están entrenados para asaltar y defender un territorio, y piensan que van a tomar la isla de Jarg, donde está el 90% del petróleo de Irán concentrado para intentar abrir el Estrecho de Ormuz".

Por su parte, Irán "ha amenazado con que, si esto ocurre, va a empezar a atacar barcos en el Mar Rojo y va a empezar a bombardear infraestructuras vitales de la zona". "De hecho, este jueves ya han caído 15 misiles balísticos y 11 drones sobre los Emiratos Árabes".

Además, Fesser destaca que "con botas sobre el terreno el conflicto aumenta y para EEUU es una ruina": "Los republicanos están temblando con las elecciones de noviembre, no apuntan nada bien". "La realidad es que ha subido terriblemente el precio del gasoil y de los fertilizantes, y esto lo están pagando los granjeros que votaron a Trump", destaca Fesser, que explica que "el Gobierno está intentando poner parches".

Por ejemplo, "el Departamento de Medio Ambiente va a volver a permitir vender Etanol 15, que está prohibido por su alto nivel de contaminación, pero tendrán carburante más barato a cambio de que resurjan problemas respiratorios y algún que otro infarto". Además de "subir el precio del maíz, con el que se hace el Etanol": "Con lo cual subirán los precios piensos y dela carne, por lo que es un parche porque lo que ganas por un lado lo pagas por otro".

Además, destaca que "el único que se está enriqueciendo de todo esto es Donald Trump" y recuerda que el Congreso de EEUU "está investigando a Trump por revelación de secretos" del país: "La realidad es tan fea que el miedo de los republicanos a perder las elecciones aumenta el miedo del resto del país a que Trump quiera clausurarlas". "De momento, flota la amenaza de mandar a los matones del ICE a los colegios electorales", afirma Fesser.

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