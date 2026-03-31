Trump dice ahora que la guerra no durará "mucho más" mientras Irán amenaza con ataques a empresas de EEUU en la región

Entre líneas Tras instar a los aliados a tomar el estrecho, Trump pronostica que Ormuz "se abrirá automáticamente" cuando EEUU salga de la región.

Donald Trump ha afirmado que la guerra contra Irán no se prolongará mucho más, aunque no especifica si terminará de forma negociada ni si reabrirá el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Irán niega estar negociando y anuncia ataques a 18 empresas estadounidenses en represalia, según la televisión estatal. El Departamento de Estado de EEUU advierte a sus ciudadanos en Arabia Saudí sobre posibles amenazas. Trump, en una entrevista, asegura que no estarán mucho tiempo en la región y critica a la OTAN por no colaborar en el desbloqueo de Ormuz. Europa, preocupada por el suministro de petróleo, busca medidas de ahorro. Francia e Italia limitan las actividades militares de EEUU, lo que ha generado críticas de Trump. España también se alinea con estas políticas, cerrando su espacio aéreo a la guerra.

Donald Trump ha asegurado este martes que la guerra contra Irán no durará "mucho más", sin llegar a aclarar si terminará de forma negociada ni si supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz. Mientras el republicano da casi por concluido el conflicto, el ministro de Exteriores iraní niega que se esté negociando con EEUU y la Guardia Revolucionaria ha anunciado próximos ataques a empresas estadounidenses con sede en la región.

Según ha contado la televisión estatal iraní, los objetivos serán 18 empresas, entre las que se encuentran gigantes como Google, Microsoft, Apple, Tesla o Boeing, y los ataques comenzarán este miércoles como represalia por la ofensiva estadounidense.

El Departamento de Estado de EEUU ha indicado que está haciendo "un seguimiento de los informes de amenazas contra lugares donde se reúnen ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudí" y ha aconsejado a sus ciudadanos en el país que permanezcan en sus lugares de residencia hasta nuevo aviso.

El presidente estadounidense no ha opinado de momento a este respecto y, en una entrevista con el 'New York Post' recogida por 'EFE', se ha limitado a asegurar que "no vamos a estar allí mucho más tiempo". "Ahora mismo les estamos dando una paliza", ha declarado el mandatario, que ha apuntado también que le "queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede".

Por el contrario, según ha publicado 'Al Jazeera' citando al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aunque Teherán ha recibido mensajes directos del enviado estadounidense en Oriente Medio, Steve Witkoff, esto no constituye "negociaciones".

Así, Irán no parece (al menos en público) tener prisa de acabar con la guerra y Araghchi se habría mostrado preparado para cualquier "confrontación terrestre".

Cambio de retórica sobre Ormuz

En su entrevista con el diario neoyorkino, Trump se ha referido también al estrecho de Ormuz, pronosticando que "cuando nos vayamos, se abrirá automáticamente". Unas palabras muy distintas a las lanzadas horas antes, cuando, ante la negativa de los aliados de la OTAN a ayudar a EEUU en el desbloqueo, les ha instado a "defenderse" y a "tomar" Ormuz.

"Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡TÓMENLO!", ha esgrimido el republicano en Truth, ante la preocupación europea por garantizar el abastecimiento de petróleo.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, también ha secundado los reproches de Trump a Europa y ha indicado que Ormuz es "una vía marítima internacional que usamos menos que la mayoría".

"Por lo tanto,el mundo debería prestar atención y estar preparado para actuar. El presidente Trump ha estado dispuesto a asumir la mayor parte del trabajo en nombre del mundo libre", ha declarado Hegseth, agregando que con esta guerra "muchas cosas han quedado al descubierto".

Visto que el bloqueo podría ir para largo y que la idea de "tomar Ormuz" no está sobre la mesa, la Comisión Europea ya ha pedido a los 27 medidas de ahorro urgentes para asegurar el suministro de petróleo y otros recursos. Entre las sugerencias están reducir los límites de velocidad en autopistas, fomentar el transporte público y el teletrabajo para evitar desplazamientos.

Más aliados a la 'lista negra'

Más allá de Ormuz, un reproche que Trump ha dirigido especialmente a Reino Unido, su enfado se ha visto acentuado por la decisión de Francia e Italia de limitar las actividades militares de EEUU en sus territorios.

Por un lado, Francia ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos involucrados en la guerra, una medida que el mandatario ha calificado de "muy poco colaboradora". "Estados Unidos lo recordará", ha expresado Trump. Por su parte, Italia ha negado el uso de sus bases militares.

Estas políticas se alinean con las de España y han sido defendidas por Margarita Robles, que ha sostenido que "en momentos como estos es necesario tener las ideas claras". "Cerramos el espacio aéreo para una guerra sin ninguna transparencia en las negociaciones ni un fin claro", ha reivindicado la ministra en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

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