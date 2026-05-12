Última hora del brote de hantavirus, en directo | Pedro Sánchez dará una rueda de prensa hoy con el director de la OMS

Una cuarentena por hantavirus desigual Como si fuera una película de James Bond, Reino Unido ha lanzado su ayuda en paracaídas a un "sintomático" por hantavirus en la isla de Tristán de Acuña, un territorio que está en medio de la nada, cerca de nada y lejos de todo. Concretamente, entre África y Argentina, en el Atlántico sur. Allí, solo viven 250 personas y no disponen de aeropuerto ni de un sistema sanitario como el que conocemos en España. En España, los 14 pasajeros que viajaban en el crucero afectado por hantavirus estarán confinados hasta el 17 de junio, todos en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, en el madrileño barrio de Carabanchel. El resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, pasará el proceso de forma distinta. Cada país impone su plan, pero lo que está claro es que medio mundo vivirá un proceso de cuarentena internacional y, a la vez, desigual. Una cuarentena por hantavirus desigual: de vivirla en casa y sin supervisión para Países Bajos al aislamiento total en Australia Alba Blanco Compartir en X

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El director de la OMS, tras el desembarco en Canarias: "España ejecutó esta compleja operación con estilo" El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado que el MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, ha abandonado ya las costas de Tenerife después del desembarco de los últimos pasajeros, que ya están "en camino" o han podido llegar a sus lugares de residencia. "España ejecutó esta compleja operación con estilo. Y no me sorprende, fui testigo del liderazgo, profesionalidad y experiencia excepcionales", ha señalado. En un breve comunicado en X (antes, Twitter), Adhanom ha recordado que "el trabajo no ha terminado" y que la OMS continúa "trabajando estrechamente con expertos de todos los países implicados". "Hemos solicitado que informen a la OMS sobre la salud y bienestar de los pasajeros y tripulación a través de la plataforma del RIE de manera semanal", ha explicado, subrayando cómo la coordinación internacional es "esencial" para proteger la salud de todos. Compartir en X

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Pedro Sánchez dará hoy una rueda de prensa junto al director de la OMS tras la evacuación del MV Hondius El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir hoy con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Palacio de la Moncloa y posteriormente ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta, según fuentes de Moncloa. La reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos. El barco llegó el domingo a Tenerife y desde allí se ha coordinado el proceso de evacuación a sus respectivos países de origen mientras que los 14 españoles, que permanecen asintomáticos, fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena. El encuentro entre Sánchez y Adhanom se celebrará a las 9:30h de la mañana y la rueda de prensa comenzará a las 10:00h. Esto obliga a retrasar la reunión semanal del Consejo de Ministros que arrancará una vez finalice la comparecencia ante los medios. Compartir en X

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Pedro Gullón, director general de Salud Pública: "Esto, desde luego, no es el covid" El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, afirma de forma categórica que el brote de hantavirus localizado en el crucero HV Hondius, "desde luego, no es el Covid", porque si fuera algo comparable, afirma, en el barco "en vez de ocho habría habido cien contagiados". En una entrevista con EFE, Gullón recalca que la principal diferencia entre ambas enfermedades radica en la propia transmisión, pues entre personas "es muy difícil" en el caso del hantavirus, con lo cual "hablamos de un brote contenido en el barco", lo que propicia que el seguimiento de casos sea "mucho más sencillo". Rememora que cuando en España se detectaron los primeros casos de Covid "ya teníamos circulación comunitaria", y sin embargo ahora con el brote de hantavirus "los contactos los tenemos localizados porque viajaban en el barco". "Esto no es una ciencia exacta y puede haber algo más", pero con respecto a hace unas semanas "tenemos más garantías" y el brote "está más controlado", subraya Gullón. Y es que antes de que se confirmara el brote de hantavirus un grupo de pasajeros del HV Hondius desembarcó en Santa Elena y algunos dieron positivo y tuvieron contactos, que han sido identificados y guardan cuarentena. El director general de Salud Pública detalla que antes de que el crucero de expedición fondeara en Tenerife venían recibiendo cada doce horas una declaración marítima sanitaria en la cual los médicos a bordo inspeccionaban a las personas del barco y reportaban los resultados. Insiste en que antes proceder a su desembarco en el puerto de Granadilla, con la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y el servicio de Sanidad Exterior, no hubo uno solo que presentara síntomas y a todos se les tomó la temperatura. EFE Compartir en X

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Un pasajero español aislado en el Gómez Ulla da positivo provisional por hantavirus Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo al hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras que los otros 13 han dado negativo, aunque el resultado es provisional y podría variar con la segunda muestra que se les tomó. Mónica García, ministra de Sanidad, ha confirmado que uno de los españoles ha dado positivo. "La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos", ha aseverado en un mensaje en X. Este resultado se ha conseguido a través de la primera muestra que se les tomó a su llegada al centro hospitalario madrileño, pero no es definitiva. De hecho, se les tomaron dos muestras y la segunda será la confirmatoria, tanto para el positivo como para los 13 negativos. En el caso de los negativos, si se confirmara el resultado se le haría otra PCR en una semana. De momento, como medida preventiva, al pasajero que ha dado positivo se le ha aislado en la UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel). Jessica Ojeda Compartir en X

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El personal de un hospital neerlandés que atiende a un paciente positivo en hantavirus es puesto en cuarentena tras errores de procedimiento Doce empleados del hospital Radboudumc de Nimega (Países Bajos) han sido puestos en cuarentena debido a un error de procedimiento con las muestras de sangre y la orina que manejaron de un paciente que ha dado positivo en hantavirus que se encuentra aislado en el centro hospitalario. El pasado jueves un pasajero del MV Hondius ingresó en el hospital tras dar positivo por hantavirus y precisamente se escogió el Radboudumc tiene una amplia experiencia en enfermedades infecciosas. Sin embargo, al ingresar al paciente se le extrajo sangre, y fue entonces cuando algo salió mal. Concretamente esta muestra de sangre se procesó siguiendo el procedimiento estándar cuando debería haberse seguido un procedimiento mucho más estricto y, dada la contagiosidad del virus, desde el centro hospitalario han tomado precauciones. Ahora bien, no ha sido el único fallo ya que con la orina del paciente se ha cometido otro. Durante la jornada del sábado se supo que no se habían seguido las normas internacionales más recientes para la eliminación de la orina del paciente. Dicha eliminación también debería haberse realizado siguiendo un procedimiento más estricto del que se hizo. Debido a que no se siguieron correctamente los procedimientos, existe la posibilidad de que los empleados involucrados se hayan contagiado. Por este motivo, se les impondrá una cuarentena preventiva de seis semanas como medida de precaución sin detallar cómo la cumplirán. Compartir en X

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Australia dice que sus evacuados del Hondius "están en buen estado" antes de repatriarlos Los pasajeros residentes en Australia y Nueva Zelanda evacuados del crucero Hondius por un brote de hantavirus permanecen "en buen estado de salud" tras ser trasladados a Países Bajos, donde serán repatriados en los próximos días a Australia en un vuelo chárter bajo estrictas medidas de bioseguridad, informaron este martes las autoridades. El ministro australiano de Sanidad, Mark Butler, explicó en una rueda de prensa que los cuatro australianos, un residente permanente en Australia —de nacionalidad no especificada— y un neozelandés permanecen actualmente en aislamiento en un hotel en territorio neerlandés, donde son sometidos a evaluaciones médicas mientras Camberra coordina el operativo de repatriación junto a las autoridades europeas. "Todos están en buen estado de salud y con un ánimo relativamente bueno pese a la experiencia vivida", declaró Butler, quien añadió que el Gobierno australiano trabaja para completar "dentro de las próximas 48 horas" los complejos arreglos logísticos necesarios para el traslado de los seis, incluido el neozelandés. Compartir en X

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