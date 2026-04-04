Irán burla las defensas de Israel y ataca el corazón del Estado Mayor en Tel Aviv dejando al menos cuatro heridos

Los detalles La situación parece de auténtico caos, con un cielo que no deja de iluminarse en Tel Aviv. La gente camina desconcertada, sin saber lo que ocurre, con trozos de metralla que se esparcen por el suelo y coches que arden.

Irán ha burlado de nuevo las defensas de Israel atacando el corazón del Estado Mayor israelí en Tel Aviv: su cuartel general. Las primeras informaciones hablan de, al menos, cuatro heridos, pero podrían ser más.

Las imágenes tras el ataque muestran a gente caminando desconcertada, sin saber lo que había ocurrido, mientras trozos de metralla se esparcían por el suelo y los coches ardían.

Israel ha alertado de que los iraníes han usado bombas de racimo que, si no han explotado, ahora permanecen en el suelo amenazando a cualquier viandante.

La situación parece de auténtico caos, con un cielo que no deja de iluminarse. Hasta siete puntos del centro de Israel han sufrido la ofensiva, por lo que está siendo un fin de semana complicado. Esta madrugada, el humo salía a borbotones de un edificio, mientras los ciudadanos huyen a la calle para intentar protegerse.

A pesar de ello, la imagen que muestra al mundo Israel es la de playas llenas de gente y una normalidad aparentemente absoluta en mitad del conflicto

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