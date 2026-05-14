¿Dónde es festivo el 15 de mayo (San Isidro) en España, además de en Madrid?

Dos personas vestidas de chulapos asisten a la presentación de la programación de las Fiestas de San Isidro 2026, en el Museo de Historia de Madrid.

San Isidro es, en Madrid, sinónimo de chotis, de rosquillas, de verbena y de chulapos y chulapas. En resumen, de fiesta. Pero no es el único municipio español que tiene como día festivo el 15 de mayo. De hecho, son cientos.

Cuando hablamos de las fiestas de San Isidro pensamos inmediatamente en Madrid. No hay nada más castizo que el olor a rosquillas y barquillosen la pradera de San Isidro, que los claveles y los chalecos que visten las chulapas y chulapos, de todas las edades, por las calles de la capital. Porque el 15 de mayo, San Isidro se celebra por todo lo alto. Pero lo cierto es que no es algo que ocurra únicamente en Madrid.

De hecho, son más de un millar los municipios españoles que tienen marcado en sus calendarios laborales el día 15 de mayo como festivo. De hecho, ni siquiera Madrid es el único de la Comunidad de Madrid que lo celebra: pese a que es festivo local, y no autonómico, 40 localidades madrileñas celebran San Isidro el 15 de mayo en 2026: de Garganta de los Montes a Móstoles, pasando por Alcobendas, Rivas o Torremocha de Jarama.

Pero a estos se suman muchos otros: en total, son 1.274 localidades de España las que tienen marcado el 15 de mayo de 2026 como día festivo: en Andalucía, en Aragón, en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Galicia, La Rioja, Navarra, Euskadi y Cataluña. Y también en Baleares y Canarias.

Se trata de una fiesta en la que se honra a un labrador que acabó siendo santo, uno al que se le atribuyen una buena cantidad de milagros en el Madrid del siglo XII: 438, concretamente. Isidro salvó a su hijo, que había caído en un pozo, de la muerte; a Isidro lo visitaron dos ángeles cuando araba en el campo y a Isidro, se le llenaba el saco de grano que vaciaba para dar de comer al ganado. Incluso muerto, se le atribuyen más milagros: murió en 1172 y fue enterrado junto a la Iglesia de San Andrés, en Madrid. Décadas más tarde, su cuerpo fue exhumado y sorprendentemente, su cuerpo estaba intacto, incorrupto.

Fue beatificado en 1619; canonizado tres años después y declarado patrón de Madrid. Y el papa Juan XXIII extendió el patronazgo de San Isidro a los campesinos y agricultores de España en 1960.

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