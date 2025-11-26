Juan Carlos I desvela que Pinochet le pidió hacer "exactamente lo mismo" que Franco tras su muerte: "Le dije sí, pero hice lo que los españoles querían"

¿Qué ha dicho? El rey emérito ha concedido una entrevista a 'France 3' en la que cuenta que no quería que Pinochet se quedase en España el día de su coronación. "Finalmente conseguimos que se fuese", celebra.

Juan Carlos I ha concedido una entrevista a 'France 3' en la que aborda temas como su reinado, su exilio y su relación con Franco. En un episodio no incluido en sus memorias, el rey emérito relata su encuentro con Augusto Pinochet tras la muerte de Franco, donde el dictador chileno le sugirió seguir el ejemplo del caudillo español. Sin embargo, Juan Carlos asegura que optó por lo que los españoles deseaban. También narra su coronación como un día lleno de nervios y emoción, y recuerda conversaciones con Franco, quien le pidió mantener la unidad de España. Además, rememora su primer encuentro con Franco, marcado por la presencia de un ratón, y su viaje a Estados Unidos invitado por Richard Nixon.

Juan Carlos I habla sin pelos en la lengua sobre su vida... lejos de España. En una entrevista en 'France 3', el rey emérito habla de su reinado, de su exilio o de su relación con Franco, entre muchos otros temas, destacando un episodio de su vida que no figura en sus memorias. Recordemos que 'Reconciliación', su libro de memorias, fue publicado a principios de este mes de noviembre en Francia y que será publicado en diciembre por Planeta.

Este episodio tiene como protagonista al dictador chileno Ausgusto Pinochet, que viajó a España tras la muerte de Francisco Franco. Cuando aterrizó, según Juan Carlos, Pinochet le dijo lo siguiente en su coche: "Alteza, tiene que hacer como Franco, debe hacer exactamente lo mismo". La respuesta del emérito, según cuenta él mismo, fue la siguiente: "Yo le dije: 'Sí, sí, naturalmente', pero hice lo que los españoles verdaderamente querían".

La visita de Pinochet fue un quebradero de cabeza para Juan Carlos I, que no quería que estuviese en su coronación. "Vinieron (él y la primera dama filipina Imelda Marcos) por el fallecimiento de Franco, pero yo no quería en absoluto que se quedará (Pinochet) el día que me convertí en rey (...). Finalmente conseguimos que se fuese", cuenta a la televisión francesa, que ha titulado su entrevista con el título 'Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia'.

En esa entrevista, el emérito cuenta cómo vivió el día de su coronación: "Ese día estaba muy nervioso y preocupado porque todo fuese bien; íbamos a entrar en otra etapa, pero lo viví con mucha emoción (...) Lo recordaré siempre porque fue una jornada muy fundamental en mi vida".

Juan Carlos I afirma que sus memorias son una decisión personal y una explicación dirigida a los españoles. "Creo que con el tiempo y con los años que han pasado era mejor dejar un sentimiento personal (…) y unas palabras personales sobre lo que ha pasado, lo que yo pude hacer con los españoles (…)", defiende. Llegó a sentirse, dice, como "una pelota de ping-pong" entre su padre, don Juan de Borbón, y Franco: "Pero lo vi normal, en ese momento era muy joven, tenía 14 años".

El emérito habla de su círculo más cercano y de su relación con su hijo, un Felipe VI que cree que "está pasando un momento difícil como rey" y pide que se le dé "apoyo". "Como padre me gustaría verle más, verlo con sus hijas, con la princesa Leonor y con la infanta Sofía", confiesa.

Su última conversación con Franco: "Él sabía todo"

En la entrevista, Juan Carlos también habla abiertamente de su relación con Franco, que le pidió en su lecho de muerte que mantuviese la unidad de España. Según el emérito, Franco estaba al corriente de "todo lo que pasaba en casa" porque todas las personas que le rodeaban en aquella época eran del régimen.

"La reina y yo sabíamos que le decían todo, pero teníamos que vivir normalmente", señaló en la entrevista concedida en su residencia de Abu Dabi al periodista franco-luxemburgués especializado en Historia, realeza y patrimonio Stéphane Bern. En la entrevista cuenta el momento en el que fue invitado por Richard Nixon en 1971, un viaje que llegó a los periódicos y del que Franco le pidió explicaciones.

"Me dije: 'Dios mío, ¿qué le voy a decir?. Me fui a casa a asearme y después fui a verle (en el Pardo). Me dijo: ¿Cómo fue el viaje?. Y le respondí: 'Muy bien. Escuche, tengo mi entrevista aquí y voy a contársela porque está en inglés'", recuerda. Franco se negó y le pidió que se sentase, momento en el que Juan Carlos pensó: "Ahora, él se va a enfadar de verdad conmigo". Pero Franco le dijo: "Alteza, hay que decir allí lo que no se puede decir aquí. Hay que decir aquí lo que no se puede decir allí. Nada más".

Fue entonces cuando Juan Carlos le preguntó: "¿General, me ayudará para el futuro?", y Franco le respondió: "Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo". Fue en ese momento cuando Juan Carlos comprendió que Franco sabía "muy bien lo que va a pasar en el futuro". La prueba definitiva la tuvo el día antes de su muerte, cuando Franco cogió su mano y le dijo: "Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España".

El emérito también recuerda su primer encuentro con Franco, con un ratón como protagonista. "Vi a Franco, fui a su despacho. Tenía 9 años y, de repente, vi un pequeño ratón y empecé a mirarle. Entonces Franco me dijo: '¿Qué estás mirando?'. Yo era un niño pequeño de 9 años con mis cosas de niño... Y le dije: 'Hay un ratón'. Se rió, y esa fue la primera vez que lo vi", detalla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.