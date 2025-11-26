Mazón niega una verdad que le deja en evidencia de nuevo e insiste en que fue de El Ventorro al Palau a pie "sin hacer ninguna parada"

Los detalles Mazón insiste hoy en que llegó al Palau de la Generalitat el día de la DANA "andando desde la puerta del parking" de El Ventorro "sin hacer ninguna parada y sin entrar en ningún otro sitio". "No sé qué fuentes del PP será a las que algún medio se refiere... pero no puedo decir más", ha insistido.

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha reiterado que el día de la DANA se trasladó a pie desde el aparcamiento hasta el Palau de la Generalitat sin hacer paradas, negando estar "ilocalizable". A su llegada al Palau, donde preside el pleno del Gobierno valenciano, Mazón desmintió las afirmaciones del periódico Levante-EMV, que indicaban que fue acompañado en coche por la periodista Maribel Vilaplana. Insistió en que no se detuvo ni entró en ningún otro lugar. Mazón calificó el interés en este asunto como propio de "Sálvame", y subrayó que su equipo estaba al tanto de su ubicación. Además, no pudo precisar la hora exacta de su salida, pero aseguró que a las ocho de la tarde ya estaba en camino al Centro de Emergencias de L'Eliana.

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que se ratifica en que el día de la DANA fue desde el aparcamiento al que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana tras comer en El Ventorro "andando directamente al Palau de la Generalitat, sin hacer ninguna parada, sin entrar a ningún otro sitio", y que no estuvo "ilocalizable".

Así lo ha señalado a su llegada al Palau de la Generalitat, donde va a presidir el pleno del Gobierno valenciano, preguntado por la noticia publicada por el periódico Levante-EMV, según la cual la periodista acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau.

"Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido, vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo, vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión", ha señalado Mazón, quien ha afirmado que, aunque se dice que llegó al Palau de la Generalitat a las ocho de la tarde el día de la dana, a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Emergencias de L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.

"Ya he desmentido que me enseñaron pantallazos de inundaciones en la comida y lo ratifico, ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando, entre otra cosas, porque venir en coche a una zona perimetrada donde el acceso está restringido sólo para vehículos autorizados y donde más cerca se puede llegar es a la misma calle de la Paz, que es donde está el parking, no tendría demasiado sentido", ha expresado.

Mazón ha insistido en que llegó "andando desde la puerta del parking --de la Glorieta--, que está prácticamente al lado del restaurante de la calle Bonaire con la calle de la Paz". "Vine andando directamente al Palau de la Generalitat sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio", ha especificado, y ha agregado: "No sé qué fuente del PP es esa a la que algún medio se refiere, pero no le puedo decir más".

"Me he visto obligado muchas veces a desmentir y otras veces a no entender tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones", ha enfatizado el jefe del Consell ahora en funciones, que ha insistido en desmentir que "estuviera ilocalizable" o "en paradero desconocido". "Hasta se me requirió para firmar unos documentos urgentes en el restaurante donde todo mi equipo o gran parte de mi equipo sabía que estaba", ha apuntado.

A su juicio, todo esto es un asunto que no termina de comprender. "Es un interés en un asunto que más parece de 'Sálvame' que de otra cosa. Así que esto es lo que les quiero decir", ha afirmado.

Respecto al "minutaje" de la tarde del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón ha esgrimido que "siempre" ha dicho que no puede "precisar" si salió "15 minutos antes o 15 minutos después". "No lo puedo precisar con exactitud, tal y como dije en la comisión (sobre la DANA) del Congreso de los Diputados", ha indicado.

"Si un notario me dice que salí a las 18.40, le diría pues puede ser. Y si me dice que salía a las 19.07 minutos, pues diría que también podría ser", ha reconocido, para seguidamente asegurar que no "puede saber" por tanto a qué hora salió desde el parking. "No le puedo decir, es que no lo puedo saber", ha admitido.

Finalmente, preguntado sobre la hora a la que llegó al Palau de la Generalitat, ha agregado: se trata de "un trayecto que yo no les puedo decir con precisión". "Lo que sí que sé es que se dice que llegué a las ocho, y yo lo que sí que sé es que a las ocho estaba saliendo de aquí hasta L'Eliana --donde se ubica el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat--. Así que nada más", ha zanjado.

