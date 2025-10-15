Ahora

Los 'peros' del plan de Trump

Netanyahu amenaza con "desatar el infierno" si Hamás no se desarma y su Gobierno avanza que habrá "asentamientos judíos" en Gaza

La otra cara Pese a las premisas de "dar una oportunidad a la paz", el gobierno de Netanyahu mantiene el tono bélico y amenaza con volver a los ataques contra el enclave. Todo, tras una jornada en la que sus fuerzas han matado a seis personas por acercarse a la 'línea amarilla' de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudido por el Knesset (Parlamento israelí) durante la visita de TrumpEl primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudido por el Knesset (Parlamento israelí) durante la visita de TrumpAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Lejos de utilizar un tono pacifista o de falsas esperanzas de un proceso de paz estable en la Franja de Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene la ofensiva dialéctica contra Hamás. El primer ministro israelí, en una entrevista a la CBS norteamericana, ha advertido que "desatará el infierno" en el enclave si no se produce el desarme de Hamás.

Pese a decir que la guerra "ha terminado" y que se ha acordado "darle una oportunidad a la paz", tanto Netanyahu como "el mejor amigo de la historia de Israel", Donald Trump, han avanzado que si la organización decide no desarmarse por su cuenta, ellos mismos "la desarmarán". "Las condiciones del presidente Trump son muy claras", ha recordado Netanyahu, que asegura que, una vez Hamás entregue las armas, tienen que "asegurarse de que no haya fábricas de armas dentro de Gaza" y que no haya "contrabando de armas".

"Eso es la desmilitarización" de la Franja, para Netanyahu. Si eso no se cumple, es cuando llegará ese "infierno", pero el primer ministro israelí espera "hacerlo pacíficamente". Trump, por su parte, no se corta y dice que ese desarme "ocurrirá rápidamente y quizás con violencia".

Desde su gobierno, su ministro de Finanzas, el ultra Bezalel Smotrich, asegura que en Gaza "habrá asentamientos judíos" pese a la retirada de las tropas de la Franja para "proteger a Israel". "Sin asentamientos, no hay seguridad", afirma Smotrich.

Hamás devuelve los cuerpos de otros cuatro rehenes

Estas declaraciones llegan tras una jornada en la que Hamás ha entregado los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes fallecidos, dejando 20 aún sin devolver. Israel había amenazado con cortar a la mitad la entrega de ayuda humanitaria al enclave y ahora, en cambio, ha decidido reabrir el paso de Rafah para facilitar esa entrada de ayuda para la población gazatí.

El Ejército israelí confirmó este lunes la identidad de los primeros cuatro muertos entregados por Hamás, los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados", señalaron. Según indicó el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por la organización islamista Hamás tras escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama.

"Tenemos la oportunidad de ampliar esa paz", asegura Netanyahu, añadiendo que sería "el mayor regalo que podemos brindar al pueblo de Israel, al pueblo de la región y al pueblo del mundo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un Ábalos acorralado por 'folios' y 'txistorras' se juega su entrada en la cárcel este miércoles en el Supremo
  2. Trump reitera que está "muy descontento" con España por el gasto en Defensa y le amenaza con aranceles
  3. Trabajo o expulsión: cómo el plan de Feijóo afectará a migrantes y familias… y suena exactamente a Vox
  4. ¿Cumplirá la ley o desafiará a Feijóo? Ayuso se enreda con el registro de objetores del aborto
  5. Israel castiga a los gazatíes para presionar a Hamás: cierra los pasos de ayuda para recuperar todos los cuerpos de los rehenes
  6. La pesadilla de vivir al lado de un 'after' ilegal: "Es imposible dormir, no hay salida de emergencia y se consumen drogas"