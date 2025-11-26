El CGPJ avala por unanimidad la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

¿Por qué es importante? El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha emitido su informe no vinculante sobre la propuesta de nombramiento de Teresa Peramato. En 2023 no avaló la propuesta del Gobierno de nombrar a García Ortiz como fiscal general.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad la propuesta del Gobierno para nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. El CGPJ considera que Peramato cumple con los méritos necesarios para el cargo, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz. Este respaldo es significativo, ya que anteriormente el CGPJ se opuso al nombramiento de García Ortiz, siendo la primera vez que rechazaba un candidato propuesto por Moncloa. Aunque el informe del CGPJ no es vinculante, es relevante en el proceso. Tras la aprobación, el Gobierno deberá presentar su propuesta al Congreso, donde se evaluarán los méritos de Peramato.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado su visto bueno por unanimidad a la propuesta del Gobierno de nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. El Pleno del CGPJ comunica que Peramato "reúne los méritos" para ocupar el puesto que dejó este lunes Álvaro García Ortiz tras presentar su renuncia.

En una situación inédita, los 20 vocales y la presidenta del CGPJ han votado a favor del nombramiento de la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal como nueva fiscal general del Estado.

Cabe recordar que el informe del CGPJ sobre el nombramiento de Peramato no es vinculante pero es relevante, más teniendo en cuenta que su último informe era contrario al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, siendo la primera vez que el órgano colegiado se posicionaba en contra de un candidato presentado por Moncloa.

El órgano de gobierno de los jueces cumple el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tras la emisión del informe, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso y la Cámara Baja podrá llamar al candidato a la comisión correspondiente y hacerle preguntas "a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad" de este. Una vez nombrado, el candidato a fiscal general del Estado prestará ante el rey juramento o promesa y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

