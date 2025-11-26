Barómetro laSexta | Casi un 80% de los encuestados rechaza recuperar la mili en España

El dato El 78,3% de los encuestados se muestran en contra de recuperar el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. Los votantes de Vox, sin embargo, apoyan de forma prácticamente unánime (98,3%) que vuelva a instaurarse.

La sociedad española rechaza la vuelta a un servicio militar obligatorio. Según los datos del último barómetro de laSexta, realizado por invyMark, un 78,3% de los encuestados se muestra en contra de recuperar la mili para hombres y mujeres, con un rechazo casi total de los votantes del PSOE (98,2%) y absoluto de los votantes de Sumar (100%). Los votantes del PP también se muestran ampliamente contrarios a recuperar la mili (84,2%), pero los votantes de Vox no lo ven tan claro, con un 98,3% votando a favor de recuperar el servicio militar obligatorio.

Preguntados por si recuperarían este servicio militar "de manera voluntaria y con retribución económica" el porcentaje de rechazo baja, pero sigue superando a los votos favorables. Concretamente, se muestran en contra un 62,7% de los encuestados, por un 37,2% que sí que lo recuperarían, con casi uno de cada cuatro votantes del PSOE (22%) diciendo 'sí' a este supuesto y casi uno de cada cinco de Sumar (18,8%). División en el PP, con un 59,6% de sus votantes en contra y un 40,2% a favor, mientras que en Vox también son mayoritariamente partidarios de esta opción (78,9% a favor, 21,1% en contra).

Por último, el barómetro pregunta a los españoles si el Gobierno de José María Aznar acertó o se equivocó retirando el servicio militar obligatorio en 2001. De nuevo, los españoles se muestran mayoritariamente a favor de esta decisión, con el apoyo incluido de PSOE y Sumar. En total, un 80,8% de los encuestados creen que se acertó con esa decisión, por un 18,9% que consideran que se equivocó.

Por partidos, los votantes del PSOE respaldan esta decisión de forma casi unánime (98%), al igual que los de Sumar, que en su caso no dejan lugar a dudas (100%). Un 89,7% de los votantes del PP cree que el expresidente 'popular' del Gobierno acertó con esta medida, con un 9,8% que consideran que se equivocó. De nuevo, al igual que con la anterior pregunta, los votantes de Vox consideran que se equivocó (95,6%).

La encuesta llega en un momento en el que países europeos como Francia, Alemania o Bélgica están recuperando -o, al menos, planteándoselo- el servicio militar voluntario. En Bélgica, los jóvenes cobrarán alrededor de 2.000 euros mientras se estén formando militarmente, y el Estado podrá llamarlos a filas si hace falta. Alemania, por su parte, implantará un servicio militar voluntario con paga de 2.600 euros al mes y una una subvención para obtener el permiso de conducir, ya sea de coche o de camión.

